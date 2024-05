Festival Cannes en el ojo de la polémica entre amenazas de huelga

El delegado general del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, evitó pronunciarse sobre los rumores de que el certamen que comienza hoy, se verá salpicado por fuertes acusaciones del movimiento Me Too, y admitió que, aunque su deseo es un Festival sin polémicas, “no quiere decir que no las vaya a haber”.

“No hay polémica que venga del Festival. Precisamente nos cuidamos de eso, de que el interés principal siga siendo el cine”, enfatizó Frémaux, en su tradicional encuentro con la prensa en la víspera de la ceremonia de apertura.

Frémaux se mostró esquivo tanto frente a las repetidas preguntas sobre el Me too, como ante otros temas delicados que podrían salir a la palestra en esta edición número 77, como las posibilidad de que haya protestas en la alfombra roja de Cannes por la ofensiva israelí en Gaza.

“No elegimos los filmes para hacernos eco de tal o tal, pero los artistas lo hacen”, puntualizó, antes de añadir que “incluso sin decidirlo, el Festival durante toda su historia se ha hecho eco” de los asuntos políticos y de actualidad.

Los rumores sobre una nueva ola de reivindicaciones feministas contra los abusos en el cine provienen, en concreto, de investigaciones publicadas en la prensa francesa sobre una presunta lista de diez grandes nombres del celuloide francés acusados por mujeres que podría desvelarse durante el curso del Festival.



En negociaciones por la huelga

Frémaux también se refirió a la amenaza de huelga, convocada por un colectivo de trabajadores de todo tipo -desde proyeccionistas a encargados de comunicación- por la precariedad de sus condiciones, reclaman, acceder a un estatuto especial de trabajador intermitente. “Estamos hablando con ellos, queremos evitar una huelga, pero ellos también quieren evitar la huelga”.



El regreso de Coppola

Frémaux también repasó otros grandes ejes de lo que será la 77.ª edición del Festival, como el regreso de Francis Ford Coppola con Megalópolis, un proyecto que comenzó a escribir hace cuarenta años y que ha financiado de su propio bolsillo.

“Encuentro admirable que este cineasta de 85 años se comporte como un cineasta independiente. Cannes es importante para él, pero él también es importante para Cannes”.

