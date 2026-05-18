Reemplazarán a Ginny Weasley en Harry Potter en segunda temporada

La nueva adaptación televisiva de “Harry Potter” para HBO enfrentará uno de sus primeros cambios importantes antes de consolidarse, luego de confirmarse que la joven actriz Gracie Cochrane dejará el papel de Ginny Weasley tras participar únicamente en la primera temporada.

La salida obliga a la producción a buscar una nueva intérprete para uno de los personajes que cobrará mayor relevancia en la segunda entrega de la serie, basada en “Harry Potter y la cámara secreta”.

Salida por “circunstancias imprevistas”

A través de un comunicado conjunto, la familia de Cochrane explicó que la actriz infantil tomó la “difícil decisión” de abandonar el proyecto debido a circunstancias no especificadas.

Pese a su salida, tanto la actriz como HBO destacaron que su experiencia en el universo creado por J.K. Rowling fue positiva y expresaron agradecimiento mutuo.

Desde la cadena, la producción manifestó respaldo total a la decisión familiar y le deseó éxito en sus próximos proyectos.

Aunque Ginny Weasley tiene una participación breve en “Harry Potter y la piedra filosofal”, principalmente en escenas familiares vinculadas a la estación King’s Cross, su papel se vuelve central en la segunda historia.

En “La cámara secreta”, Ginny pasa a ser pieza fundamental en la trama al convertirse en víctima de la manipulación del diario de Tom Riddle, desencadenando uno de los conflictos más oscuros de la saga.

Por ello, el recasting representa una decisión significativa para el futuro narrativo de la serie.

Producción avanza

La primera temporada ya concluyó su rodaje y mantiene su estreno previsto para Navidad, mientras la segunda se encuentra en fase de preproducción en los estudios Leavesden, en las afueras de Londres.

La rapidez del calendario obliga a HBO a encontrar pronto una nueva actriz capaz de asumir un personaje cuya importancia crecerá de forma considerable.

La serie de HBO busca reconstruir la saga literaria con una adaptación más extensa y fiel a los libros, lo que ha puesto especial atención en cada decisión de casting.

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