Regresa la dinastía Targaryen

HBO busca igualar la fórmula de éxito de Game of Thrones con House of the Dragon; la serie se estrena el próximo domingo .

Sólo tres años han bastado para que los dragones, las traiciones familiares y el trono de hierro regresen a la televisión: HBO estrenará el próximo domingo House of the Dragon (La casa del dragón), la precuela de la serie más exitosa de la historia y el primer título de lo que se espera sea una larga franquicia.

Con la intención de exprimir el fenómeno televisivo tras el adiós de Game of Thrones en 2019, el canal encontró en Fire and Blood, una breve novela del escritor George R.R. Martin, la historia perfecta para expandir el universo de fantasía. "No es una novela. Es un libro de historia falso. Y no está escrito en una estructura narrativa habitual, así que fue muy interesante adaptarlo al formato de guión", explicó Ryan J. Condal, creador de la serie.

A diferencia de la ficción original, House of the Dragon no narra la lucha encarnizada de ambiciosos reinos y familias por el poder, su trama cuenta la ruptura de una única dinastía, los Targaryen, por la elección del nuevo heredero al trono.

En el proceso del desarrollo de la serie, George R.R. Martin estuvo muy involucrado: "Es muy respetuoso, pero le envié todo: Todos los guiones que escribimos, quiero que sienta que está involucrado y sabe lo que está pasando. Eso generalmente lo mantiene muy feliz", compartió Condal.

¿Qué contará la trama?

Ambientada 200 años antes de los hechos narrados en A Song of Ice and Fire (la colección de novelas que inspiró la serie original), la nueva historia tiene como protagonista a Viserys (Paddy Considine), un rey consciente de su deterioro físico y desesperado por encontrar a su sucesor.

En esa búsqueda, las miradas se posarán sobre el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith), el violento y rebelde hermano menor del rey, y la princesa Rhaenyra (que interpretarán las actrices Emma D'Arcy y Milly Alcock), cuyo posible ascenso al trono de hierro es visto con desconfianza por los que recelan de la idea de una mujer en el poder.