Colin Farrell explora su lado más humano en 'Sugar'

El actor irlandés Colin Farrell lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, pero asegura no haber perdido la capacidad de observar su entorno desde la mirada de un inmigrante, algo que, según dijo, ha sido esencial para interpretar a John Sugar.

El detective extraterrestre es el personaje principal de "Sugar", la serie de Apple TV que comienza su segunda temporada mañana y que el actor describe como uno de los proyectos más cercanos a su corazón.

“Se puede decir que tenemos en común eso de ser ‘el otro’, el de afuera”, indicó Farrell al presentar en Miami esta segunda entrega de la serie de la que también es productor ejecutivo.

“Todavía tengo bastante de eso yo mismo, como un hombre inmigrante de 49 años, o alguien que ha hecho su hogar y ha criado a dos hijos en Los Ángeles durante los últimos 20 o 25 años”, dijo.

El actor, nacido en Dublín en 1976, dice conservar esa curiosidad y ese sentido de quedar maravillado, y también, a veces, decepción, tristeza ante lo que ve a su alrededor en el mundo.

Esa sensación también lo conecta con ese detective privado con aire de cine clásico de Hollywood que oculta su condición de extraterrestre. En la primera temporada, estrenada en 2024, un caso de tráfico de personas se entrelazaba con el misterio de quién o qué era Sugar.

Sugar ahora investiga la desaparición del hermano de una boxeadora y continúa buscando respuestas sobre su propia hermana desaparecida. El caso lo arrastra a una conspiración más amplia en Los Ángeles y a dilemas morales que ya no puede resolver solo como observador. Además, está solo; el equipo de extraterrestres con el que llegó a la Tierra ya no está.

Para Farrell, el personaje se ha vuelto más complejo porque empieza a descubrir que la violencia no es únicamente algo que encuentra en los demás.

“No es una abstracción. Es algo hacia lo que siente una compulsión y no entiende por qué”.

El actor también conectó esa sensibilidad con su propia vida. Padre de James y Henry, Farrell ha hablado públicamente sobre la experiencia de criar al primero, quien padece el síndrome neurogenético de Angelman, y en 2024 fundó una fundación para apoyar a adultos con discapacidad intelectual y a sus familias.

Ese lado íntimo parece filtrarse en Sugar, un personaje al que Farrell define como uno de los más dulces que ha interpretado.

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