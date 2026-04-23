Investigarán estancia de hijo de Ebrard en embajada en Londres

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) abrió una investigación para determinar si existieron irregularidades en la estancia del hijo del actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la embajada de México en Reino Unido durante seis meses.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la indagatoria no surgió de oficio, sino a partir de quejas presentadas por diversos actores, lo que obligó a la dependencia a iniciar el proceso conforme a la ley.

“Hubo solicitudes a la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno, quejas, y de manera automática tiene que abrirse la investigación. No fue la propia Secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación”, señaló.

Sheinbaum subrayó que el objetivo principal de la investigación será esclarecer si se violó alguna norma durante la estancia del joven en la sede diplomática.

Indicó que corresponde a la autoridad revisar si existió alguna falta legal o jurídica, y en caso contrario, analizar la necesidad de establecer reglas más claras sobre el uso de espacios en embajadas.

“Lo que hay que ver es si hay alguna falta legal, jurídica y, en todo caso, normar, si no existen esas normas, normar las características de las embajadas”, puntualizó.

El origen de la polémica

El caso cobró relevancia pública luego de que se diera a conocer que el hijo de Ebrard permaneció entre octubre de 2021 y abril de 2022 en la embajada mexicana en Londres, presuntamente ocupando una de las áreas residenciales del inmueble.

Ante la polémica, el propio Marcelo Ebrard reconoció los hechos durante una conferencia previa y aseguró que la estancia de su hijo respondió a motivos académicos en el contexto de la pandemia de Covid-19.

Explicó que el joven realizaba estudios de Psicología con interés en neurociencia y que su presencia en la embajada derivó de una invitación de la entonces embajadora.

“No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la preocupación de un papá por un hijo. No usamos ningún recurso indebidamente”, afirmó.

Por su parte, la jefa del Ejecutivo evitó emitir un juicio anticipado y reiteró que será la Secretaría Anticorrupción la encargada de determinar si hubo irregularidades.

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