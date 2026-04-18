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Revelan a los 18 mexicanos del álbum del Mundial 2026

A menos de dos semanas del lanzamiento del álbum del Mundial 2026, se revelaron las páginas dedicadas a la Selección Mexicana

  • 18
  • Abril
    2026

A pocos días del lanzamiento oficial del álbum del Mundial 2026, se dieron a conocer las páginas correspondientes a la Selección Mexicana, así como los 18 jugadores que aparecerán en la edición.

El anuncio, difundido en redes sociales por la empresa encargada de su elaboración, despertó de inmediato reacciones encontradas entre los aficionados.

El diseño de las páginas ha sido bien recibido por su estilo visual atractivo y moderno, sin embargo, la elección de futbolistas generó debate debido a la inclusión de varios nombres que hoy están lejos de asegurar su presencia en la Copa del Mundo.

Lesionados y ausencias que llaman la atención

Uno de los casos más comentados es el del portero Luis Malagón, quien aparece en el álbum pese a que recientemente sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo dejaría fuera del Mundial.

A esta situación se suma la presencia de futbolistas que atraviesan momentos complicados o de inactividad. Hirving “Chucky” Lozano, con poca participación reciente en su club, figura en la lista, al igual que César “Chino” Huerta, quien no ha tenido actividad desde 2025.

También aparecen Marcel Ruiz y Edson Álvarez, ambos en proceso de recuperación tras lesiones, lo que pone en duda su ritmo competitivo de cara al torneo.

Otro punto que generó críticas fue la inclusión de Jorge Sánchez con datos desactualizados, al ubicarlo en Cruz Azul cuando actualmente milita en el futbol europeo con el PAOK de Grecia.

Asimismo, destaca la aparición de Diego Lainez, quien no fue convocado en la más reciente Fecha FIFA, lo que incrementa las dudas sobre su lugar en la lista definitiva que presentará el técnico Javier Aguirre.

La expectativa ahora se centra en la convocatoria final, donde se confirmará qué nombres lograrán dar el salto de las páginas del álbum a la cancha del torneo más importante del futbol mundial.


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