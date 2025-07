Revelan avance de la quinta temporada de 'Stranger Things'

Netflix lanzó el tráiler oficial de Stranger Things 5, la temporada final de la serie, durante el evento TUDUM 2025.

Este avance ofrece un vistazo épico a la batalla final contra Vecna y el Upside Down, ambientada en el otoño de 1987 en Hawkins, donde la ciudad está marcada por las grietas del Mundo del Revés.

Teaser trailer de la 5ª y última temporada de 'Stranger Things'.



Estreno de la parte 1 (cuatro episodios) el 27 de noviembre, parte dos (tres episodios) el 26 de diciembre y el episodio final el 1 de enero. pic.twitter.com/yglGT2DbNY — Hablando en Serie (@HablandoSerie) July 16, 2025

Los protagonistas, incluyendo a Eleven, Mike, Will, Lucas y Dustin, se unen para encontrar y derrotar a Vecna, mientras la ciudad enfrenta una cuarentena militar que complica su misión.

El tráiler muestra a los personajes enfrentándose a un caos sobrenatural, con imágenes de Joyce Byers con un hacha, Will gritando, y Lucas visitando a Max en el hospital.

Además, se destacan nuevos personajes como el interpretado por Linda Hamilton y se insinúa la posible reaparición de figuras como Eddie Munson en flashbacks.

Los títulos de los ocho episodios, como "The Crawl" y "The Vanishing of...", ya fueron revelados, aumentando la expectativa por una narrativa oscura y emotiva.

La temporada se dividirá en tres partes:

Volumen 1: 26 de noviembre de 2025 (3-4 episodios).

Volumen 2: 25 de diciembre de 2025 (2-3 episodios).

Final: 31 de diciembre de 2025 (episodios finales).

El tráiler está disponible y ha generado gran entusiasmo entre los fans por cerrar una de las series más icónicas de la plataforma.

