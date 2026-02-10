Revelan nuevas fotos de la serie 'Spider-Noir' con Nicolas Cage

Nuevas imágenes oficiales de Spider-Noir han sido reveladas este 10 de febrero de 2026, mostrando por primera vez a Nicolas Cage caracterizado como el oscuro justiciero inspirado en los cómics de Marvel.

El adelanto ha generado gran expectativa entre los fans por su estética retro y su marcada atmósfera detectivesca.

La serie live-action adapta al personaje Spider-Man Noir y presenta a Cage en el papel de Ben Reilly, una versión alternativa del héroe clásico.

En esta historia, Reilly es un investigador privado envejecido y con mala suerte que debe enfrentar su pasado como “The Spider”, el único superhéroe de la Nueva York de los años 30.

Las fotografías muestran a Cage con gabardina larga, sombrero fedora y una máscara texturizada con los icónicos ojos blancos, en una ambientación cargada de sombras, humo y luces contrastadas que evocan el cine negro clásico.

Doble versión: blanco y negro y a color

Uno de los detalles más llamativos es que la serie podrá verse tanto en blanco y negro, para acentuar el estilo pulp y noir, como en versión a color, ofreciendo dos experiencias visuales distintas para el público.

La producción constará de ocho episodios y forma parte del universo de personajes de Spider-Man desarrollado por Sony. El estreno está previsto para 2026.

Elenco y tono de la historia

Además de Nicolas Cage, el elenco incluye a Lamorne Morris como Robbie Robertson, Li Jun Li en un papel tipo femme fatale, Jack Huston como una versión gangster de Sandman y Brendan Gleeson como Silvermane.

La trama combinará elementos de crimen organizado, misterio detectivesco y versiones adaptadas de villanos clásicos de Marvel, todo con una narrativa más madura y estilizada.

