Revelan presunto acuerdo de Taylor Swift Y Travis Kelce

De acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses, el convenio establece un esquema de separación de bienes

A unos días de su boda, Taylor Swift y Travis Kelce vuelven a acaparar los reflectores luego de que trascendieran los supuestos detalles del acuerdo prenupcial que firmaron antes de contraer matrimonio. El documento tendría como principal objetivo proteger la millonaria fortuna de la cantante y establecer cómo se administrarán sus bienes durante el matrimonio.

De acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses, el convenio establece un esquema de separación de bienes, por lo que tanto Taylor Swift como Travis Kelce conservarían como patrimonio propio todo lo que poseían antes del matrimonio, así como los ingresos que generen de manera individual en el futuro.

El catálogo musical permanecería bajo propiedad de Taylor

Entre las cláusulas que más llamaron la atención destaca que el catálogo musical, los derechos de autor y las futuras ganancias derivadas de la carrera artística de Taylor permanecerían exclusivamente bajo su propiedad. En caso de realizar proyectos en conjunto, esos ingresos sí podrían dividirse entre ambos.

También se dio a conocer que el acuerdo incluiría cláusulas de confidencialidad para proteger la privacidad de la pareja. Incluso, especialistas consultados por medios internacionales señalaron que el documento podría limitar la divulgación de aspectos íntimos de su relación, aunque no existe confirmación oficial sobre el contenido exacto del contrato.

La pareja no ha confirmado la información

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado o desmentido la autenticidad de la información filtrada, por lo que los detalles del supuesto acuerdo prenupcial permanecen como versiones difundidas por la prensa estadounidense.