escena_cristian_castro_357aba0d2a
Victoria Kühne y Cristian Castro revelan que tienen una relación

La empresaria regiomontana publicó una foto con el cantante en Nueva York, además de publicar dicha publicación en sus historias con la frase 'Boyfriend reveal'

La empresaria Victoria Kühne y el cantante Cristian Castro confirmaron que tienen una relación.

Fue mediante su cuenta de Instagram que la dueña de Victoria Records compartió una imagen tomada en Nueva York, donde ambos aparecen en actitud cariñosa.

En la fotografía, Kühne abraza al intérprete de "No podrás" y le da un beso en la mejilla.

“Con mi amor en Nueva York”, escribió la empresaria para acompañar la publicación.

La imagen generó revuelo entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con mensajes de felicitación.

Además, Kühne reforzó las versiones al compartir historias con la frase “Boyfriend reveal”, una tendencia en redes sociales utilizada para hacer pública una relación.

Victoria Kühne, CEO de Victoria Records y presidenta del Patronato del Festival Internacional Santa Lucía, ha desarrollado su carrera como productora musical, compositora y cantante.

Cabe recordar que el pasado 23 de marzo, Victoria Records informó sobre la visita de Cristian Castro a sus estudios de grabación, un hecho que ahora cobra relevancia tras darse a conocer el posible romance.


Whats_App_Image_2026_04_27_at_7_04_43_PM_2689fef760
inter_trump_carlos_3_e4ca553e60
el_horizonte_info7_mx_23_31f0a3ca41
nacional_el_jardinero_8f14cb7047
nacional_cesar_gustavo_jauregui_moreno_37469b6883
35420313b5dba2a706c2ad31e3df19db3d79289d_d44f789acf
EH_DOS_FOTOS_2026_04_26_T163554_988_5692cecb41
EH_OJOS_7_5657bad9a3
nl_jose_lobaton_0761623c15
