Victoria Kühne y Cristian Castro revelan que tienen una relación
La empresaria regiomontana publicó una foto con el cantante en Nueva York, además de publicar dicha publicación en sus historias con la frase 'Boyfriend reveal'
- 26
-
Abril
2026
La empresaria Victoria Kühne y el cantante Cristian Castro confirmaron que tienen una relación.
Fue mediante su cuenta de Instagram que la dueña de Victoria Records compartió una imagen tomada en Nueva York, donde ambos aparecen en actitud cariñosa.
En la fotografía, Kühne abraza al intérprete de "No podrás" y le da un beso en la mejilla.
“Con mi amor en Nueva York”, escribió la empresaria para acompañar la publicación.
La imagen generó revuelo entre sus seguidores, quienes rápidamente reaccionaron con mensajes de felicitación.
Además, Kühne reforzó las versiones al compartir historias con la frase “Boyfriend reveal”, una tendencia en redes sociales utilizada para hacer pública una relación.
Victoria Kühne, CEO de Victoria Records y presidenta del Patronato del Festival Internacional Santa Lucía, ha desarrollado su carrera como productora musical, compositora y cantante.
Cabe recordar que el pasado 23 de marzo, Victoria Records informó sobre la visita de Cristian Castro a sus estudios de grabación, un hecho que ahora cobra relevancia tras darse a conocer el posible romance.
