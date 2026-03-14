Revelan escenario 'verde' para los Oscar 2026

La ceremonia de la edición número 98 de los Premios Oscar sorprendió este año con un escenario completamente rediseñado que apuesta por una estética natural y relajante.

El nuevo set fue presentado en el Dolby Theatre de Hollywood, sede tradicional de la premiación, y marca un cambio notable respecto a los escenarios más tecnológicos o dorados que se han visto en ediciones recientes.

Un escenario inspirado en la humanidad

Según imágenes y detalles revelados por Vanity Fair, el concepto principal del diseño gira en torno al tema “humanidad”, con la intención de reflejar el toque humano y la creatividad artística.

El escenario fue concebido como un patio de jardín o garden courtyard, con vegetación entrelazada, árboles elaborados a mano y múltiples elementos verdes distribuidos por todo el espacio.

La idea es crear una atmósfera orgánica y serena, que contraste con el ritmo frenético del mundo actual y aporte una sensación de calma durante la gala.

Los productores ejecutivos Raj Kapoor y Katy Mullan explicaron que el concepto busca destacar la creatividad humana.

“Todo lo que se ve en el show está inspirado en el toque humano y la creatividad”, señalaron al explicar que se trató de una reinventación completa del escenario para esta edición.

Conan O’Brien conduce la gala

La ceremonia de este año es conducida por el comediante y presentador Conan O'Brien, quien guía la entrega de premios, presentaciones musicales y homenajes a lo mejor del cine del último año.

El nuevo escenario ya ha generado comentarios positivos entre fans y críticos en redes sociales, quienes lo consideran uno de los diseños más distintivos y frescos de los últimos años dentro de la historia visual de los Oscar.

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