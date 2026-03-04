Revelan últimos nombres de soldados de EUA fallecidos en Kuwait

El Pentágono dio a conocer el miércoles los dos últimos nombres de los seis soldados estadounidenses fallecidos en un ataque en Kuwait, los cuales son de California y Iowa.

Los soldados identificados el miércoles son el suboficial mayor 3 Robert Marzan, de 54 años, residente de Sacramento, y el mayor Jeffrey O’Brien, de 45 años, residente de Indianola, Iowa.

Marzan se encontraba en el lugar de los hechos cuando un dron impactó el centro de mando en Kuwait, y se cree que es la persona que falleció en el lugar, según el comunicado. Un médico forense confirmará la identificación, indicó el Pentágono.

Señaló también que el domicilio de O’Brien era Indianola, pero su dirección registrada está en Waukee. Ambos son suburbios de Des Moines. Una persona que abrió la puerta en la casa de Waukee no hizo comentarios, y señaló que la familia emitiría un comunicado.

El Pentágono identificó previamente a cuatro soldados el martes.

Fallecieron el domingo cuando un dron impactó un centro de comando en Port Shuaiba, Kuwait, tan sólo un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaran su campaña militar contra Irán. Teherán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y varios Estados árabes del Golfo Pérsico que albergan a fuerzas armadas estadounidenses.

Los otros cuatro soldados identificados son el sargento Declan Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa; la sargento de primera clase Nicole Amor, de 39 años, de White Bear Lake, Minnesota; el capitán Cody Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida; y el sargento de primera clase Noah Tietjens, de 42 años, de Bellevue, Nebraska.

“Lamentablemente, es probable que haya más antes de que esto termine. Así son las cosas”, declaró el presidente Donald Trump sobre las muertes. El mandatario acudirá a los traslados de los soldados a su llegada a Estados Unidos, según informó la Casa Blanca el miércoles. El ritual rinde homenaje a los militares caídos en combate.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, emitió un comunicado el miércoles en el que ofreció oraciones y condolencias a las familias de los residentes de Iowa fallecidos.

“Estamos destrozados por la muerte del mayor Jeffrey O’Brien y el sargento Declan Coady, dos valientes soldados de Iowa que dieron el máximo sacrificio para garantizar la libertad y la paz”, declaró Reynolds.

