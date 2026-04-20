Revelan nacionalidad de víctimas por tiroteo en Teotihuacán

Autoridades del Estado de México confirmaron que las personas lesionadas en el ataque armado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán son turistas extranjeras, luego de un hecho que dejó dos personas sin vida y varios heridos en uno de los sitios más visitados del país.

De acuerdo con información oficial, cuatro de las víctimas lesionadas son una mujer y hombre colombianos, una canadiense y un hombre ruso, quienes fueron alcanzadas por disparos durante el incidente registrado en la zona de la Pirámide de la Luna.

La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó los hechos y aseguraron que están en contacto con la embajada de Canadá para dar seguimiento a los hechos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta profundamente los hechos ocurridos recientemente en la zona arqueológica de Teotihuacán. Como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), la Cancillería está en contacto permanente con la embajada de Canadá en México… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 20, 2026

¿Qué se sabe de las víctimas del tiroteo en Teotihuacán?

El secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, informó en entrevista que la situación se encuentra bajo control, aunque no detalló la gravedad de las lesiones de las personas afectadas.

Previamente, el organismo IMSS Bienestar precisó que siete personas recibieron atención médica tras el ataque, entre ellas una persona menor de edad.

Según el reporte médico:

Cuatro personas presentan lesiones por arma de fuego

Una persona tiene una fractura

Una más es atendida por esguince

Otra persona presenta crisis de ansiedad

Los pacientes son atendidos en el Hospital General de Axapusco, donde permanecen bajo observación y seguimiento médico.

¿Cómo ocurrió el ataque en la zona arqueológica?

La mañana de este lunes, un hombre armado abrió fuego contra visitantes en Teotihuacán, ubicado a unos 50 kilómetros de la Ciudad de México y considerado Patrimonio Mundial por la Unesco.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el agresor disparó contra varias personas y posteriormente se privó de la vida en el lugar.

Durante el operativo posterior, las autoridades aseguraron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Canadá lamenta los hechos y señala estar en contacto con México

La Ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, publicó en X su postura sobre lo sucedido en Teotihuacán. Calificó al hecho como "un horrendo acto de violencia armada" y mandó sus condolencias con la familia de la víctima.





Comentarios