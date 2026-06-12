Rey Carlos III expresa su pésame por la muerte de David Hockney

La muerte del artista británico David Hockney continúa generando reacciones en el Reino Unido y el mundo del arte. Este viernes, el rey Carlos III expresó públicamente su pesar por el fallecimiento del pintor, a quien describió como una de las figuras más importantes de la creación artística contemporánea.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el monarca recordó a Hockney como un referente de la cultura británica y destacó tanto su talento como su personalidad, características que lo convirtieron en una figura admirada dentro y fuera de su país.

Carlos III recuerda a un "gigante" del arte

El rey afirmó haber recibido con tristeza la noticia de la muerte del artista, fallecido a los 88 años en su residencia. En su mensaje, destacó la influencia que tuvo durante décadas en la pintura moderna y recordó el vínculo personal que mantuvieron.

"Un gigante del mundo del arte y de la pintura, un hombre de Yorkshire de los de toda la vida y un gran amigo e inspiración para muchos".

Carlos III también describió a Hockney como una persona auténtica que llevaba su genialidad con naturalidad, haciendo referencia a las características zapatillas amarillas que el artista utilizó en algunos encuentros oficiales.

La publicación incluyó varias fotografías de momentos compartidos entre ambos, así como un autorretrato realizado por el propio pintor.

Reconocen legado de siete décadas

David Hockney fue considerado uno de los artistas británicos más influyentes del siglo XX gracias a una trayectoria que abarcó pintura, dibujo, fotografía y exploraciones con nuevas tecnologías.

Tras conocerse su fallecimiento, diversas figuras de la política y la cultura británica se sumaron a los homenajes. La ministra de Cultura del Reino Unido, Lisa Nandy, lo calificó como un "verdadero titán del arte británico" y destacó el impacto de su creatividad en varias generaciones.

Museos preparan homenajes al artista

Instituciones culturales también reconocieron la importancia de su obra. La organización Tate anunció que trabaja en una exposición dedicada a las siete décadas de carrera de Hockney, además de una instalación multimedia centrada en sus diseños para producciones operísticas.

Por su parte, el Royal College of Art, donde estudió entre 1959 y 1962, señaló que su trabajo ayudó a transformar el arte moderno mediante el uso innovador del color, la composición y la experimentación visual.

Con su fallecimiento, el Reino Unido despide a uno de sus creadores más influyentes, cuyo legado permanecerá presente en museos, galerías y colecciones alrededor del mundo.

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