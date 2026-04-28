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Internacional

Trump recibe a Carlos III y Camila en una ceremonia de honor

El rey británico inicia su primera visita oficial a Estados Unidos desde su coronación en medio de tensiones geopolíticas y con una ceremonia

  • 28
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, recibieron este martes en la Casa Blanca al rey Carlos III y la reina Camila en una solemne ceremonia de Estado, marcando la primera visita oficial de los monarcas británicos a territorio estadounidense desde la coronación del soberano.

La recepción, celebrada en los jardines de la residencia presidencial, incluyó honores militares, interpretación de himnos nacionales y una revisión de tropas encabezada por Trump y Carlos III, en una imagen cargada de simbolismo para dos naciones unidas por historia, idioma y alianza estratégica.

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Trump destaca lazos históricos con Reino Unido

Durante su discurso oficial, Trump subrayó la cercanía histórica entre ambos países, asegurando que Estados Unidos “no ha tenido amigos más cercanos que los británicos”.

También te puede interesar: Trump y Carlos III toman té en el primer día de su visita a EUA

“Compartimos la misma raíz, hablamos el mismo idioma, sostenemos los mismos valores”, afirmó el mandatario, quien también vinculó la visita con las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

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El presidente reconoció la aparente ironía de homenajear a un monarca británico en vísperas de una conmemoración nacional nacida precisamente de la ruptura con la Corona, aunque aseguró que el gesto representa hoy una relación madura y estratégica.

La visita de Carlos III se produce en un contexto políticamente delicado para la relación bilateral, luego de que Trump criticara públicamente al Gobierno británico y al primer ministro Keir Starmer por no respaldar plenamente la ofensiva militar contra Irán.

A ello se suma el clima de seguridad reforzada en Washington tras el reciente intento de atentado contra Trump ocurrido el pasado sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

También te puede interesar: Carlos III y Camila inician visita clave de cuatro días en EUA

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Pese a ese escenario, ambas partes buscaron proyectar estabilidad, cooperación y continuidad diplomática.

Carlos III hará historia en el Congreso

Tras su encuentro privado con Trump en el Despacho Oval, el rey Carlos III tiene previsto dirigirse al Congreso de Estados Unidos en sesión conjunta, convirtiéndose en el primer miembro de la realeza británica en hacerlo desde 1991, cuando Isabel II pronunció un histórico discurso ante legisladores estadounidenses.

El mensaje del monarca se perfila como uno de los momentos más relevantes de la visita, al reforzar la alianza transatlántica en tiempos de incertidumbre global.

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En uno de los momentos más personales del acto, Trump recordó la influencia de su madre, Mary Anne MacLeod, nacida en Escocia, y su admiración por la familia real británica.

“Mi madre amaba a la familia real”, relató el mandatario, aludiendo a su conexión familiar con el Reino Unido y a su conocida fascinación por la monarquía.

Carlos III y Camila llegaron el lunes a Estados Unidos para una visita de cuatro días orientada a celebrar los 250 años de independencia del país norteamericano, una ocasión que combina memoria histórica con proyección geopolítica.


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