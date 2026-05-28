Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
rsgyewr_4e3dbb431e
Escena

Ricardo Acosta expulsa a fan tras ser golpeado en concierto

El incidente ocurrió en plena presentación y quedó grabado en video por varios asistentes, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales

  • 28
  • Mayo
    2026

Ricardo Acosta, integrante de la agrupación Los Acosta, protagonizó un tenso momento durante uno de sus conciertos luego de molestarse con un fanático que aparentemente lo golpeó mientras se encontraba sobre el escenario.

El incidente ocurrió en plena presentación y quedó grabado en video por varios asistentes, imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando todo tipo de reacciones. 

En los videos se observa el momento exacto en que un objeto o golpe alcanza al cantante mientras interpretaba uno de los éxitos de la agrupación. Inmediatamente, Ricardo Acosta detiene el concierto y se muestra claramente molesto por lo sucedido.

El vocalista pidió apoyo al personal de seguridad para identificar y sacar del lugar a la persona responsable, situación que provocó tensión entre algunos asistentes durante varios minutos.

“Si vienen a divertirse, diviértanse… pero respeten”, expresó el cantante desde el escenario mientras señalaba al presunto responsable frente al público. 

Aunque el momento generó incomodidad, el concierto continuó después de que elementos de seguridad controlaran la situación y retiraran al fan involucrado.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en TikTok, Instagram y X, donde muchos usuarios defendieron la reacción del cantante asegurando que los artistas merecen respeto durante sus presentaciones. Otros, en cambio, consideraron exagerada la manera en que se manejó el incidente.

Los Acosta continúan siendo una de las agrupaciones más reconocidas dentro de la música romántica y grupera en México, acumulando décadas de trayectoria y una sólida base de seguidores en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos.

Hasta el momento, la agrupación no ha emitido un comunicado oficial adicional sobre lo ocurrido durante el concierto.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

large_celine_dione_6e5b8b3d95_e2c88379c9
Preparan serie sobre infancia y adolescencia de Céline Dion
633815774_1455555802606644_4716072101923329054_n_263a0286e4
Enrique Guzmán descarta el retiro a sus 83 años
Amanda_Miguel_14_debc596dab
Amanda Miguel conquista Monterrey con sus grandes éxitos
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_29_at_2_07_57_AM_b4297a79c2
Diputados locales piden blindar patrimonio urbano de Coahuila
nl_centros_municipios_ca9b4bc90c
Llaman a repoblar los 'centros' de Nuevo León
finanzas_pesos_71560be8df
Se disparan más de 160% salarios en NL y reducen pobreza laboral
publicidad

Más Vistas

trabajadores_sacan_provecho_a_prestamos_5cb8126bf5
Se dispara ola de fraudes por Sofomes en Nuevo León
libro_tiro_libre_06_5992fb961c
UANL impulsa lectura y deporte con libro rumbo al Mundial
finanzas_hoteles_nl_0f79807ddd
A 15 días del Mundial en NL... ¡hoteles no se llenan!
publicidad
×