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Condenan a hombre por plan terrorista contra show de Taylor Swift

De acuerdo con las investigaciones, el joven planeaba atacar a personas que se encontraban en los alrededores del estadio utilizando cuchillos y explosivos.

  • 28
  • Mayo
    2026

Un tribunal de Austria declaró culpable a un hombre de 21 años acusado de planear un ataque durante los conciertos de Taylor Swift en Viena, programados en agosto de 2024 como parte de la gira Eras Tour.

El acusado, identificado únicamente como Beran A. conforme a las leyes de privacidad austriacas, enfrentó cargos relacionados con terrorismo y preparación de un atentado contra asistentes al evento masivo.

Autoridades frustraron ataque antes de conciertos

De acuerdo con las investigaciones, el joven planeaba atacar a personas que se encontraban en los alrededores del Estadio Ernst Happel utilizando cuchillos y explosivos caseros.

El caso fue analizado por el tribunal estatal de Wiener Neustadt, quien lo condenó a 15 años, después de que el acusado admitió parte de los cargos relacionados con el plan contra el concierto durante el inicio del juicio el mes pasado.

“Solo quisiera decir que lo siento”, expresó el acusado antes de que el tribunal emitiera el veredicto.

Aunque las autoridades lograron frustrar el ataque antes de que se concretara, el riesgo llevó a cancelar las tres presentaciones que Taylor Swift ofrecería en Viena.

Fans de Taylor Swift reaccionaron tras cancelaciones

La cancelación de los conciertos afectó a miles de seguidores de la cantante estadounidense que habían viajado a Austria para asistir al espectáculo.

Tras conocerse la suspensión de los eventos, decenas de fans se reunieron en el centro de Viena para intercambiar pulseras de la amistad y expresar su decepción por las presentaciones canceladas.


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