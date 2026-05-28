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Estrella de 'Real Housewives' podría ir a la cárcel

Kelly Dodd, exintegrante de 'The Real Housewives of Orange County', enfrenta cargos por filtrar contenido íntimo sin consentimiento y amenazar a la víctima

  • 28
  • Mayo
    2026

La polémica volvió a sacudir al universo de "The Real Housewives of Orange County" luego de que saliera a la luz que una de sus exintegrantes enfrenta serios problemas legales y podría incluso pisar la cárcel. 

Se trata de Kelly Dodd, exestrella del famoso reality show, quien fue acusada de presuntamente filtrar contenido íntimo de una mujer sin su consentimiento, situación que ya provocó una fuerte controversia en medios internacionales y redes sociales.   

De acuerdo con documentos judiciales revelados por medios estadounidenses, fiscales aseguran que Kelly Dodd habría grabado y posteriormente compartido material explícito relacionado con una mujer identificada como “Jane Doe”. 

Las autoridades señalan que las imágenes comenzaron a circular desde agosto de 2025 y habrían provocado severo daño emocional a la víctima.   

Además, los reportes indican que la exfigura televisiva también enfrenta acusaciones por presuntas amenazas hacia la mujer involucrada y su familia, situación que agravaría aún más el proceso legal en su contra.   

Hasta el momento, Kelly Dodd enfrenta tres cargos menores relacionados con el caso, además de otro proceso independiente por presunta agresión física ocurrido el año pasado.

Aunque los cargos son considerados menores, especialistas aseguran que sí podrían derivar en tiempo en prisión dependiendo del desarrollo del juicio.   

Tras darse a conocer la noticia, la también conductora reaccionó públicamente a través de redes sociales minimizando las acusaciones. Incluso, calificó la situación como “ridícula” y aseguró que muchas versiones difundidas por medios no serían completamente ciertas.   

Por ahora, Kelly Dodd deberá comparecer ante la corte en las próximas semanas mientras el caso continúa generando fuertes reacciones entre seguidores del reality y usuarios en redes sociales. 

La exintegrante de "Real Housewives of Orange County" participó en el programa entre 2016 y 2021 y durante años fue considerada una de las figuras más polémicas de la franquicia por sus constantes enfrentamientos y declaraciones controversiales.  


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