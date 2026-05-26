Autoridades evacúan kínder por fuga de gas en Matamoros

Una fuga de gas natural generó momentos de tensión la mañana de este martes en la colonia Las Culturas, luego de que vecinos reportaran un fuerte olor al número de emergencias 911, lo que movilizó de inmediato al Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil en Matamoros.

De acuerdo con el coordinador de Protección Civil, Gustavo Acuña, el incidente se originó cuando trabajadores de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD) dañaron accidentalmente una tubería de gas mientras realizaban labores en la zona, provocando la fuga sobre la avenida Las Culturas.

Como medida preventiva, autoridades evacuaron a alumnos y personal del Jardín de Niños "Corina Castro Varela", así como del kínder ubicado en el sector. En total, fueron desalojados alrededor de 130 menores, 10 docentes y 12 practicantes, quienes fueron trasladados a un área segura a varias cuadras del plantel.

Durante la emergencia, dos maestras presentaron síntomas de intoxicación por inhalación de gas, por lo que fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja y trasladadas al IMSS de la Sexta y Mina para su valoración médica. Además, una menor de seis años fue atendida en el lugar, mientras que otro menor sufrió una crisis nerviosa sin requerir hospitalización. También se brindó atención a dos mujeres adultas.

La supervisora de nivel preescolar, Carmen Franco López, precisó que el origen de la fuga no se registró dentro del plantel educativo, sino en el exterior, frente a un establecimiento cercano, derivado de la ruptura de la línea de gas.

Al sitio acudió personal de la empresa Engie con dos cuadrillas para controlar la situación. Su vocero, Armando Pérez, informó que la fuga fue contenida y que ya no existía riesgo para la población.

La zona permaneció acordonada mientras continuaron los trabajos de reparación del ducto, con apoyo de cuerpos de emergencia. Autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar el área y seguir las indicaciones oficiales.

Pese al susto, se reportó saldo blanco, ya que alumnos y personal docente se encontraban fuera de peligro.

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