Robbie Williams aclara polémica por video viral

Robbie Williams negó rumores de consumo de cocaína y explicó que el objeto blanco visto en un video viral era una menta.

El cantante británico Robbie Williams salió al paso de la polémica generada por un video viral grabado después de la final del Mundial de futbol de 2026, en el que un pequeño objeto blanco cae sobre el micrófono que sostenía durante una entrevista.

Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales y provocaron especulaciones sobre un supuesto consumo de cocaína, versión que el artista negó al explicar que el objeto era simplemente una menta.

A viral video has gone round of Robbie Williams allegedly dropping his coke on live TV.



He's explained what ACTUALLY happened... pic.twitter.com/MlotqDpqtc — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 20, 2026

Williams publicó un video en su cuenta de Instagram para responder a los rumores y abordó el episodio con humor.

"Solo quería disculparme por el objeto que cayó sobre el micrófono ayer. Fue una falta de profesionalismo", comentó el cantante al inicio de la grabación.

Posteriormente mostró que llevaba otras dos mentas en la boca y explicó que la que había caído durante la entrevista era una de ellas.

El artista acompañó la publicación con el mensaje "Acabo de despertar y me siento... menta", utilizando un juego de palabras en inglés relacionado con el incidente.

El video original fue grabado durante una entrevista con la cadena alemana, poco después de la ceremonia de clausura del Mundial.

Wenn mir ein Klumpen Koks aus dem Gesicht fällt, klebe ich es mir auch immer auf die Stirn, damit ich es nachher nicht vergesse und ich es später noch mal konsumieren kann. #RobbieWilliams pic.twitter.com/OYC6jHUpje — Onkel Jakob (@Woelfisches) July 20, 2026

En las imágenes se observa cómo un pequeño objeto blanco cae sobre el micrófono mientras Williams hablaba. El cantante lo recoge y continúa la conversación, una escena que llevó a varios usuarios a cuestionar qué era exactamente lo que había caído.

La difusión masiva del clip hizo que el tema se convirtiera rápidamente en tendencia en distintas plataformas digitales.

El contexto de la polémica

La controversia llamó especialmente la atención debido a que Robbie Williams ha hablado abiertamente en diversas ocasiones sobre sus problemas pasados con el alcohol y las drogas.

Sin embargo, el cantante decidió responder a los rumores sin confrontar directamente a quienes difundieron las especulaciones y optó por mostrar las mentas que llevaba consigo para aclarar el malentendido.

Williams participó en la ceremonia de clausura del Mundial de 2026 junto a Laura Pausini y Nicole Scherzinger.

El espectáculo se realizó en el estadio de Nueva Jersey, antes de la final disputada entre las selecciones de España y Argentina.