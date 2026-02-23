Podcast
Escena

El cantante Robbie Williams regresa a México con ‘Britpop’

Robbie Williams anunció su regreso a México tras tres años de ausencia con su gira Britpop Tour, impulsada por la energía de su disco más reciente

El cantante británico Robbie Williams anunció su regreso a México tras tres años de ausencia con su gira Britpop Tour, impulsada por la energía de su disco más reciente, publicado en enero de este año.

En un comunicado, la promotora informó que el artista se presentará el próximo 7 de octubre en Ciudad de México, donde interpretará temas de su nuevo álbum, entre ellos Human, canción que grabó junto al dúo Jesse & Joy.

Nueva etapa musical

Esta fase del artista fue anunciada el verano pasado, cuando ofreció conciertos en el Reino Unido que reunieron alrededor de 1.2 millones de asistentes en su gira europea.

El álbum también incluye colaboraciones internacionales, como Desire, junto a Laura Pausini, tema elegido como primer himno oficial de la FIFA rumbo al Mundial de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.

En junio del año pasado, Williams fue nombrado Embajador Oficial de Música del organismo, con el objetivo de reforzar el vínculo entre el futbol y la música.

El primer sencillo del álbum, Rocket, cuenta con la participación del guitarrista Tony Iommi, integrante de Black Sabbath, además del músico Glenn Hughes.

Tras su incursión en la pantalla grande con la película Better Man, el intérprete de Angels continúa su recorrido por los escenarios del mundo, con México como una de las paradas más esperadas por sus seguidores.

¿Cuándo fue su última visita a México?

La presentación más reciente de Williams en el país ocurrió el 14 de mayo de 2023, cuando encabezó el festival Tecate Emblema, como parte de su XXV Tour.

Para 2026, el exintegrante de Take That volverá a suelo mexicano con un show en solitario donde se espera que interprete éxitos como Angels, Feel, Rock DJ y Let Me Entertain You.


Comentarios

