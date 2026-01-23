Robbie Williams rompe récord y deja atrás a The Beatles

Robbie Williams escribió un nuevo capítulo en la música del Reino Unido al convertirse en el solista con más álbumes número uno en la historia de las listas oficiales, tras el debut de "Britpop" en la cima del ranking nacional.

Con esta marca, el cantante superó a The Beatles, que hasta ahora ostentaban el récord colectivo con 15 producciones en el primer puesto.

"Britpop", el disco que rompió la marca

El álbum, publicado la semana pasada, fue confirmado como líder por la Official Charts Company y se convirtió en el decimosexto título de Williams en alcanzar la cima como solista.

Cabe destacar que dicho logro corona una carrera de casi tres décadas en las que el británico se mantuvo como uno de los artistas más constantes en ventas y popularidad.

Una trayectoria casi perfecta

Desde que inició su etapa en solitario tras dejar Take That, Williams solo vio uno de sus discos quedarse fuera del primer lugar: "Reality Killed The Video Star (2009)", que alcanzó el número dos.

Producciones como "Life Thru A Lens, Escapology", "Intensive Care" y "Take The Crown" consolidaron su dominio en el mercado británico.

Mensaje a los fans

El cantante celebró la noticia con un mensaje directo a su público.

“Este es el álbum que siempre quise hacer y verlo en la cima significa todo para mí. Gracias a quienes han estado conmigo desde el principio”, señaló.

Un hito que sorprende a la industria

Martin Talbot, director de la Official Charts Company, calificó el logro como extraordinario y recordó los inicios del artista en Take That.

“Nadie habría apostado que aquel joven de Stoke-on-Trent llegaría a esto cuando comenzó en 1990”, comentó.

Más récords en el horizonte

Con sus trabajos junto a Take That, Williams acumula 21 álbumes número uno. El récord total continúa en manos de Paul McCartney, con 23 producciones en la cima entre su carrera individual y la época con The Beatles.

