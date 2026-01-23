Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
robbie_williams_numero_uno_album_f98eb0f4b4
Escena

Robbie Williams rompe récord y deja atrás a The Beatles

Robbie Williams logró su álbum número 16 en el primer lugar del Reino Unido con 'Britpop', superando el récord de The Beatles

  • 23
  • Enero
    2026

Robbie Williams escribió un nuevo capítulo en la música del Reino Unido al convertirse en el solista con más álbumes número uno en la historia de las listas oficiales, tras el debut de "Britpop" en la cima del ranking nacional.

Con esta marca, el cantante superó a The Beatles, que hasta ahora ostentaban el récord colectivo con 15 producciones en el primer puesto.

"Britpop", el disco que rompió la marca

El álbum, publicado la semana pasada, fue confirmado como líder por la Official Charts Company y se convirtió en el decimosexto título de Williams en alcanzar la cima como solista.

Cabe destacar que dicho logro corona una carrera de casi tres décadas en las que el británico se mantuvo como uno de los artistas más constantes en ventas y popularidad.

Una trayectoria casi perfecta

Desde que inició su etapa en solitario tras dejar Take That, Williams solo vio uno de sus discos quedarse fuera del primer lugar: "Reality Killed The Video Star (2009)", que alcanzó el número dos.

Producciones como "Life Thru A Lens, Escapology", "Intensive Care" y "Take The Crown" consolidaron su dominio en el mercado británico.

Mensaje a los fans

El cantante celebró la noticia con un mensaje directo a su público.

“Este es el álbum que siempre quise hacer y verlo en la cima significa todo para mí. Gracias a quienes han estado conmigo desde el principio”, señaló.

Un hito que sorprende a la industria

Martin Talbot, director de la Official Charts Company, calificó el logro como extraordinario y recordó los inicios del artista en Take That.

“Nadie habría apostado que aquel joven de Stoke-on-Trent llegaría a esto cuando comenzó en 1990”, comentó.

Más récords en el horizonte

Con sus trabajos junto a Take That, Williams acumula 21 álbumes número uno. El récord total continúa en manos de Paul McCartney, con 23 producciones en la cima entre su carrera individual y la época con The Beatles.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_3_88c8c6008f
Ex jugador de los vaqueros de Dallas jugará en la LFA
escena_robbie_williams_bb03b82793
Robbie Williams sorprende con el lanzamiento de Britpop
rams_vs_bears_2026_2a0887d162
Los Rams vencen a los Bears en tiempo extra y avanzan a la final
publicidad

Últimas Noticias

alcalde_de_santiago_1844b10e61
Gestiona alcalde de Santiago turismo internacional en España
sultanes_femenil_EH_a5a1b23e95
Sultanes Femenil obtienen su primera victoria del 2026
AP_26023806487691_9a40f6ea8a
Miles se manifiestan en intenso frío contra redadas en Minnesota
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
frio_en_nl_2026_554541e83b
Prepare el abrigo: Traerá tormenta invernal nieve a NL
publicidad
×