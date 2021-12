Rompe Paulina Rubio silencio sobre su enemistad con Thalía

Paulina Rubio se sinceró en entrevista con Yordi Rosado, luego de ser invitada a su programa de YouTube, en el que habló sobre algunas situaciones de su vida personas y artística, entre las que destacó el inicio de la rivalidad con Thalía.

Todo comenzó varios años atrás, desde que ambas cantantes eran adolescentes y formaban parte de la agrupación Timbiriche.

En estos tiempos "La Chica Dorada" y la protagonista de "María la del Barrio" llegaron a tener fuertes rencillas que resultaron evidentes incluso en alguno de sus conciertos.

Acerca de la enemistad, Paulina recordó que sí llegaron a los golpes en una presentación en Ciudad Guzmán, Jalisco, pero no quiso dar detalles.

"Yo no me acuerdo por qué nos peleamos esa vez. No vengo a contar ese día en específico, porque de ahí puede salir toda una película. Sinceramente, Thalía y yo nos íbamos a pelear por eso o por otra razón, creo que eso fue el detonador, pero nosotras ya traíamos cosas atoradas", dijo Paulina Rubio.