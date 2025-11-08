Rosalía apuesta por el bricolaje lingüístico en su álbum 'Lux'

Con el lanzamiento de su nuevo álbum Lux, Rosalía reafirma su posición como una de las artistas más innovadoras de la música contemporánea.

La cantante catalana no solo renueva su propuesta sonora, sino también su manera de expresarse, apostando por lo que especialistas denominan “bricolaje lingüístico”, una práctica que combina acentos, registros y estilos según el género musical.

En Lux, Rosalía experimenta con una pronunciación más cercana al español de Cataluña, dejando atrás rasgos que antes caracterizaban su voz, como el seseo o el uso del spanglish.

En temas como Berghain, esta elección revela un proceso consciente de adaptación lingüística que redefine su identidad artística.

¿Qué es el bricolaje lingüístico?

El fenómeno del bricolaje lingüístico, analizado por National Geographic, se extiende a la historia de la música popular: el flamenco consolidó el acento andaluz, mientras el reguetón popularizó el español caribeño.

Los artistas que interpretan estos géneros tienden a reproducir sus marcas fonéticas para mantener la credibilidad ante el público.

Según la lingüista Elena Fernández de Molina Ortés, esta flexibilidad no es casual: “Los intérpretes ajustan su acento y pronunciación para responder a las expectativas culturales del oyente”.

Así, la voz se convierte en un espacio de experimentación tan relevante como el vestuario, la coreografía o la escenografía.

Rosalía, formada en flamenco pero abierta a la música global, combina con naturalidad aspiraciones, rotacismos y omisiones de consonantes, mientras incorpora palabras del español latinoamericano o guiños en inglés.

Su versatilidad refleja la evolución de la música en la era de la globalización, donde las colaboraciones transnacionales y la diversidad cultural son el nuevo estándar.

La artista demuestra que el acento puede ser un recurso creativo y una declaración de identidad.

Con Lux, no solo amplía los límites del sonido pop y urbano, sino que también impulsa una conversación sobre cómo el lenguaje moldea la autenticidad y la innovación en la escena musical actual.

