Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T121101_078_1105443f82
Escena

Rosalía apuesta por el bricolaje lingüístico en su álbum 'Lux'

Con el lanzamiento de su nuevo álbum Lux, Rosalía reafirma su posición como una de las artistas más innovadoras de la música contemporánea

  • 08
  • Noviembre
    2025

Con el lanzamiento de su nuevo álbum Lux, Rosalía reafirma su posición como una de las artistas más innovadoras de la música contemporánea.

La cantante catalana no solo renueva su propuesta sonora, sino también su manera de expresarse, apostando por lo que especialistas denominan “bricolaje lingüístico”, una práctica que combina acentos, registros y estilos según el género musical.

En Lux, Rosalía experimenta con una pronunciación más cercana al español de Cataluña, dejando atrás rasgos que antes caracterizaban su voz, como el seseo o el uso del spanglish.

En temas como Berghain, esta elección revela un proceso consciente de adaptación lingüística que redefine su identidad artística.

¿Qué es el bricolaje lingüístico?

El fenómeno del bricolaje lingüístico, analizado por National Geographic, se extiende a la historia de la música popular: el flamenco consolidó el acento andaluz, mientras el reguetón popularizó el español caribeño.

Los artistas que interpretan estos géneros tienden a reproducir sus marcas fonéticas para mantener la credibilidad ante el público.

Según la lingüista Elena Fernández de Molina Ortés, esta flexibilidad no es casual: “Los intérpretes ajustan su acento y pronunciación para responder a las expectativas culturales del oyente”.

EH UNA FOTO - 2025-11-08T121028.146.jpg

Así, la voz se convierte en un espacio de experimentación tan relevante como el vestuario, la coreografía o la escenografía.

Rosalía, formada en flamenco pero abierta a la música global, combina con naturalidad aspiraciones, rotacismos y omisiones de consonantes, mientras incorpora palabras del español latinoamericano o guiños en inglés.

Su versatilidad refleja la evolución de la música en la era de la globalización, donde las colaboraciones transnacionales y la diversidad cultural son el nuevo estándar.

La artista demuestra que el acento puede ser un recurso creativo y una declaración de identidad.

Con Lux, no solo amplía los límites del sonido pop y urbano, sino que también impulsa una conversación sobre cómo el lenguaje moldea la autenticidad y la innovación en la escena musical actual.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

a927c763616ce5d3bd88face4f1cb3ed457aebd3w_9dc4eccf61
Rosalía arrasa con ‘Lux’ y conquista el Top Global de Spotify
EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T123214_028_db0f7854d5
¿Por qué Taylor Swift queda fuera de los Grammy 2026?
EH_DOS_FOTOS_2025_11_08_T090213_111_da2ef00ddc
Lady Gaga y Kendrick Lamar dominan las nominaciones Grammy 2026
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_09_at_9_02_34_PM_d627bad312
Entrega Santa Catarina más de 1,300 aparatos de movilidad
Whats_App_Image_2025_11_09_at_8_55_14_PM_096bf8b898
Lleva Lorena de la Garza jornadas de vacunación contra influenza
Whats_App_Image_2025_11_09_at_8_51_25_PM_7ab698d2c2
Monterrey realiza su primera Feria Ambiental 2025
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×