Rosalía protagoniza campaña global de New Balance

Rosalía es un icono de la música actual, y ahora también del deporte.

La cantante española posó para una nueva campaña con New Balance, de quien es su imagen global desde 2025.

En la campaña, Rosalía luce una falda blanca de gasa transparente y una sudadera negra, además de la última interpretación del modelo 204L, con calcetines, de la firma con sede en Boston.

Rosalía para la nueva campaña mundial de 'New Balance'. pic.twitter.com/WAjXl9PHaJ — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) February 27, 2026

De acuerdo con New Balance, en este modelo se introducen detalles festoneados y cordones de cinta, "lo que aporta una expresión más suave, romántica y femenina a la base nostálgica de la zapatilla".

La cantante explicó durante la promoción de su último disco, 'Lux', lo mucho que extraña no hacer deporte por falta de tiempo, una actividad que la mantiene en forma y en la que ha encontrado un espacio personal.

Por su parte, el presidente de marca y director de marketing, Chris Davis, destacó que la colaboración de New Balance con la artista catalana ha ayudado a convertir la 204L en un icono, ha elevado esta campaña más allá de lo tradicional y la ha convertido en "algo más artístico".

El acabado es en tono Sea Salt con Linen; es "un diseño que se alinea con el enfoque expresivo y transgresor que tiene Rosalía en la moda", de acuerdo con la marca.

Esta no es la primera vez que Rosalía es imagen de una gran firma, pues, en 2025, fue la imagen del bolso "Lady Dior" de la marca francesa Dior.

