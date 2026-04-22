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Billboard celebra a mujeres latinas y corona a Rosalía

Billboard celebrará este jueves 23 de abril la cuarta edición de Mujeres Latinas en la Música 2026, una gala que reunirá a destacadas artistas en Miami

  • 22
  • Abril
    2026

La revista Billboard celebrará este jueves 23 de abril la cuarta edición de Mujeres Latinas en la Música 2026, una gala que reunirá a destacadas artistas en Miami y que tendrá como gran protagonista a Rosalía, quien será distinguida como “Mujer del Año”.

El reconocimiento, el más importante de la ceremonia, destaca a la intérprete española como una de las voces más influyentes de su generación, por su impacto global, su innovación musical y su capacidad para fusionar tradición y vanguardia en la música en español.

Premiaciones a figuras clave

Además de Rosalía, la gala reconocerá a otras artistas destacadas de la industria latina.

Lee aquí la nota completa: Rosalía es reconocida como 'Mujer del Año' en Billboard 2026

La cantante Becky G recibirá el premio Impacto Global, mientras que Ivy Queen será reconocida como Pionera, Julieta Venegas obtendrá el premio a la Excelencia Artística, y Joy Huerta será distinguida con el Espíritu de Cambio.

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También figuran entre las galardonadas Lola Índigo con el premio Evolución y Young Miko como Artista Imparable.

La ceremonia será conducida por Chiquis y se transmitirá en vivo a través de Telemundo, además de plataformas digitales como Peacock y la app oficial del canal.

El evento contará con presentaciones y participaciones de artistas y figuras como Natalia Lafourcade, Natti Natasha, David Bisbal y Villano Antillano, entre otros.

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Previo a la ceremonia, se realizará una alfombra rosa para destacar el talento femenino en la industria musical.

Impacto de la música latina

La gala se enmarca en un momento de crecimiento histórico para la música latina.

De acuerdo con la Recording Industry Association of America (RIAA), el género alcanzó en 2025 ingresos de mil millones de dólares en Estados Unidos, marcando su décimo año consecutivo de expansión.

Este auge ha consolidado a la música en español como un motor clave de la industria global, representando el 8.8% de los ingresos totales del mercado musical estadounidense.


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