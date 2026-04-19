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Detectan temblores por conciertos de Rosalía en España

Rosalía se despidió ayer sábado de Barcelona en su cuarto y último concierto en la ciudad para presentar el álbum 'Lux'

  • 19
  • Abril
    2026

Los cuatro conciertos que Rosalía ha celebrado esta semana en Barcelona hicieron vibrar a la ciudad española, según confirmó el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.

De acuerdo con el sismólogo Jordi Díaz Cusí, la tierra registró "agitación sísmica" durante los días 13, 15, 17 y 18 de abril, los mismos que en la intérprete de "La Perla" actuó en la ciudad.

"Comparando el temblor sísmico durante los 4 conciertos de Rosalía en Barcelona esta semana; mismo patrón, horarios de inicio ligeramente diferentes.

Datos grabados por un acelerómetro de Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña  ubicado a 500 m del Estadio Olímpico y procesados en GEO3BCN-CSIC"

El gráfico de ondas registró que entre las 21:00 horas y las 24:00 horas de la noche de esos días hubo dos picos de actividad inusual sísmica.

"El análisis de estos datos confirma que el ritmo, la energía del público y la 'bailabilidad' de cada canción se traducen en señales sísmicas claramente identificables", señalaron.

Rosalía se despidió ayer sábado de Barcelona en su cuarto y último concierto en la ciudad para presentar el álbum 'Lux', ante un Palau Sant Jordi lleno con 18,000 asistentes, que corearon temas como "Berghain" y "Mio Cristo Piange Diamanti".

No es algo extraño que los conciertos provoquen vibraciones que recogen los sismógrafos; de hecho, el GEO3BCN llegó a publicar en sus redes a inicios de año un "Wrapped sísmico 2025", una clasificación que recogía los conciertos "más activos" captados en los sensores del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, y que el año pasado ganó Lady Gaga.

 

 


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