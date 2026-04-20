Rosalía es reconocida como 'Mujer del Año' en Billboard 2026

La cantante Rosalía será reconocida como “Mujer del Año” en la edición 2026 de Billboard Mujeres Latinas en la Música, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música global en la actualidad.

El reconocimiento, anunciado por Billboard, se entregará el próximo 23 de abril en Miami durante una ceremonia que reunirá a destacadas artistas de la industria latina y será transmitida en vivo en horario estelar.

‘LUX’, el álbum que redefinió su carrera

El galardón llega en un momento clave para la artista española, impulsado por el impacto de su más reciente producción, LUX, una obra ambiciosa que combina pop contemporáneo, flamenco, música clásica y elementos experimentales.

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El disco debutó en el número uno de múltiples listas de Billboard, incluyendo Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums, además de alcanzar el cuarto lugar del Billboard 200, convirtiéndose en su primer álbum dentro del top 10 global.

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Asimismo, rompió récords de reproducción en plataformas digitales, con más de 42 millones de streams en sus primeras 24 horas, el mayor debut para una artista femenina hispanohablante.

Concebido como una obra conceptual dividida en cuatro “movimientos”, LUX explora temas como la espiritualidad, la transformación, la feminidad y la identidad, con una narrativa que transita de lo íntimo a lo operístico.

El álbum contó con la participación de la London Symphony Orchestra y colaboraciones con artistas como Björk, Estrella Morente, Sílvia Pérez Cruz y Pharrell Williams, entre otros, consolidando una propuesta sonora y visual de gran escala.

Impacto más allá de la música

De acuerdo con Billboard, Rosalía ha logrado trascender el ámbito musical para influir en la moda, las artes visuales y la dirección creativa, posicionándose como una figura cultural de alcance global.

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“Ha desafiado los límites de la música en español al fusionar tradición y vanguardia con una visión innovadora que ha cautivado audiencias en todo el mundo”, destacaron los organizadores.

Este nuevo galardón se suma a una serie de distinciones en la carrera de la artista. En 2019 recibió el Rising Star Award y en 2023 fue nombrada Productora del Año en los premios generales de Billboard Women in Music.

Recientemente, también fue reconocida como Artista Internacional del Año en los BRIT Awards 2026, reafirmando su consolidación en la escena global.

En la ceremonia de este año, Rosalía compartirá escenario con otras figuras destacadas como Becky G, Julieta Venegas, Ivy Queen y Young Miko, entre otras artistas que serán homenajeadas por su contribución a la industria.

La gala será conducida por Chiquis, quien encabezará una noche dedicada a reconocer el talento femenino latino.

A sus 33 años, Rosalía ha acumulado múltiples números uno en listas como Latin Airplay y una sólida presencia en rankings globales, con más de 60 entradas en charts internacionales.

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