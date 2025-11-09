Rosalía arrasa con ‘Lux’ y conquista el Top Global de Spotify

A solo un día de su lanzamiento, ‘Lux’, el nuevo y esperado disco de Rosalía, ha logrado un éxito arrollador en plataformas digitales.

Doce de las quince canciones que componen su versión digital se posicionaron en la lista Top 50 Global de Spotify, mientras que la artista catalana escaló hasta el puesto número 3 de artistas más escuchados del mundo, solo detrás de Taylor Swift y Bad Bunny.

La canción ‘La Perla’, en la que Rosalía aborda un desengaño amoroso, es la más reproducida del álbum, con casi 4.5 millones de escuchas, colocándose en el puesto 5 global, solo por debajo de ‘The Fate of Ophelia’, de Taylor Swift.

Otros temas destacados son ‘Berghain’, en el puesto 7 con más de 4 millones de reproducciones, y ‘Reliquia’, que ocupa el 10 con 3.7 millones. También figuran en la lista ‘Sexo, Violencia y Llantas’ (11), ‘Divinize’ (14) y ‘Porcelana’ (20), reflejando la escucha continua del disco por parte de sus seguidores.

En España, el fenómeno es aún mayor: Rosalía copó los primeros 16 lugares del Top 50 nacional, con la única excepción de una canción de Daddy Yankee en el séptimo puesto.

El álbum, compuesto por 15 temas en digital y 18 en su versión física, ha sido elogiado por medios internacionales como Rolling Stone, BBC, The Guardian y Variety, que destacan su ambición conceptual y su innovación sonora.

