Rosalía regresa a Monterrey con su esperado 'Lux Tour' 2026

Rosalía volverá a la ciudad de Monterrey el próximo 19 de agosto de 2026 para presentar su nueva gira, "Lux Tour", en un concierto que promete ser uno de los eventos musicales más esperados del año en la Arena Monterrey.

Cabe señalar que la venta general arrancará el 11 de diciembre a través de Superboletos.

La última visita de Rosalía a Monterrey fue el 19 de agosto de 2022, con su "Motomami World Tour".

Rosalía entra al Top 3 de Rolling Stone con “Lux”

Rolling Stone publicó su esperada lista anual y confirmó lo que ya se intuía desde su lanzamiento: "Lux", el cuarto álbum de Rosalía, es uno de los proyectos musicales más influyentes del año.

La artista española quedó en el tercer lugar del ranking, solo por debajo de Lady Gaga y Bad Bunny, cuyo DeBí TiRAR MáS FOToS encabezó la selección.

Rosalía vive un momento histórico con "Lux"

El anuncio llega en medio de uno de los capítulos más importantes en la carrera de la artista.

Su más reciente producción discográfica, "Lux", no solo ha generado conversación global por su sonido experimental, sino que también marcó un récord sin precedentes en la industria.

Billboard reveló que Rosalía se convirtió en la primera artista en encabezar simultáneamente cinco listas distintas: Top Latin Albums, Top Pop Latin Albums, Classic Albums, Classic Crossover y World Albums.

Un logro jamás alcanzado por otra figura musical.

Un álbum que rompe barreras

Además de su dominio en múltiples categorías, "LUX" alcanzó el número 4 en el Billboard 200, posicionándola por primera vez dentro del top 10 del listado más importante de Estados Unidos, un hito tanto para la música española como para su trayectoria.

Además, las cifras de noviembre refuerzan este fenómeno, ya que 46 mil unidades vendidas y más de 34 millones de reproducciones en streaming en territorio estadounidense.

Comentarios