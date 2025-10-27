Rosalía estrena canción 'Berghain' de su disco 'Lux'

La artista catalana lanzó 'Berghain', el primer sencillo de su esperado cuarto álbum de estudio, 'Lux', que saldrá a la luz el 7 de noviembre.

La canción es una colaboración explosiva con la islandesa Björk (con quien ya trabajó en 'Oral' en 2023) y el productor estadounidense de electrónica experimental Yves Tumor.

El videoclip, dirigido por Nicolás Méndez (el mismo de 'Malamente'), fusiona escenas cotidianas con elementos oníricos y simbólicos, rodado en un estilo que evoca rituales místicos.

La canción arranca con toques operísticos y soprano, pasa a voces íntimas y flamencas, y desemboca en techno electrónico, todo respaldado por la London Symphony Orchestra y coros.

'Berghain' forma parte del segundo bloque de 'Lux' (el álbum se divide en cuatro actos temáticos), junto a temas como 'La Perla', 'Mundo Nuevo' y 'De Madrugá'.

Este bloque explora la dualidad entre deseo y redención, usando la pista de baile como metáfora de un espacio catártico donde se liberan miedos y pasiones.

La canción es trilingüe (español, inglés y alemán), lo que le da un aire ritual e internacional.

La letra completa se ha viralizado en redes, con fans recreándola a partir de la partitura que Rosalía compartió previamente.

Rosalía usa el Berghain berlinés como símbolo de un limbo liberador, un lugar donde las normas se disuelven, y el baile se convierte en exorcismo.

En el contexto de 'Lux', este track anticipa un álbum introspectivo y orquestal, alejado del urbanismo de Motomami (2022).

El videoclip refuerza esto, pues contiene escenas domésticas (Rosalía con un crucifijo en los zapatos) mutan en visiones alegóricas de éxtasis colectivo, con toques de cuentos de hadas oscuros y misticismo flamenco.

Comentarios