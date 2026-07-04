La aportación permitirá suministrar agua potable a más de 30,000 niños durante un mes y atención médica a 25,000 personas

Inicio / Escena / Rosalía dona a Unicef tras terremotos en Venezuela

La cantante Rosalía realizó una donación económica a UNICEF con el objetivo de apoyar a miles de niñas y niños afectados por la emergencia.

La organización informó que, gracias a la aportación de la artista y de la Fundación Rosalía, será posible suministrar agua potable a más de 30,000 niños y niñas durante un mes, además de brindar atención médica a 25,000 personas afectadas por el desastre.

Unicef reconoce el apoyo de la cantante

El anuncio fue realizado por UNICEF a través de sus redes sociales con una imagen en la que aparece una niña acompañada del mensaje: "Rosalía, gracias de corazón".

La organización destacó que los recursos también permitirán habilitar espacios seguros donde miles de menores podrán permanecer protegidos y recibir acompañamiento mientras continúan las labores de atención tras la tragedia.

En su mensaje, el organismo agradeció el respaldo de la cantante.

"Tu voz, sensibilidad y generosidad están llegando justo donde más falta hacen. Gracias por estar cerca de la infancia de Venezuela. Tu voz no solo llena estadios y nos emociona a todos, también lleva esperanza a quien más la necesita", se lee en la publicación.

Por otra parte, la artista catalana actualmente realiza su gira "LUX Tour" por Estados Unidos.

Durante su presentación en Las Vegas dedicó unas palabras a la situación que vive Venezuela y pidió al público mantener la solidaridad con las personas afectadas por los terremotos.

España también refuerza la ayuda

A la respuesta humanitaria también se sumó el Comité de Emergencia Español, integrado por ocho organizaciones especializadas en ayuda internacional, que logró recaudar un millón de euros para atender a la población venezolana.

Los recursos serán destinados a garantizar alimentos, agua potable, servicios de higiene y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, además de fortalecer el funcionamiento de albergues y refugios para quienes perdieron sus viviendas.

El comité fue activado el 25 de junio, un día después de los sismos, con el propósito de canalizar las aportaciones de ciudadanos, empresas y medios de comunicación de España.

Los fondos se distribuirán entre Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision.