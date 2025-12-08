Cucaracho asusta a Rosalía durante una entrevista y se hace viral

Lo que debía ser una tranquila entrevista con vista al Cristo Redentor terminó convirtiéndose en un momento viral para Rosalía, quien pasó un susto inesperado durante su visita a Río de Janeiro.

Mientras conversaba con una reportera en un balcón con la icónica estatua de fondo, la cantante notó una cucaracha acercándose por el suelo.

De inmediato levantó un pie, soltó un “¡Un bicho!”. Y se apartó rápidamente del lugar, repitiendo entre risas nerviosas: “No, qué miedo, qué miedo”.

Su reacción hizo reír tanto a la entrevistadora como a los usuarios que después viralizaron el video en redes sociales.

Tras recuperar la calma, Rosalía regresó a su asiento y ofreció disculpas, explicando que tiene fobia a los insectos, confesión que la reportera admitió compartir. El ambiente se relajó y la entrevista prosiguió sin más percances.

El clip se expandió rápidamente en plataformas digitales, donde muchos celebraron el momento espontáneo y natural de la artista, alejado del perfeccionismo habitual de sus presentaciones.

Rosalía se prepara actualmente para su gira mundial de 2026, que abarcará 17 países —incluido México— y comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, con fechas posteriores en Norteamérica y Latinoamérica.

