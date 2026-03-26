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Escena

Rosalía abandona escenario por problema de salud en Milán

Durante el concierto, no pudo contener las lágrimas al dirigirse a su público y explicar que no estaba en condiciones de continuar.

  • 26
  • Marzo
    2026

La cantante española Rosalía encendió las alertas entre sus seguidores luego de verse obligada a suspender su concierto en Milán por un problema de salud.

El incidente ocurrió durante su presentación en el Unipol Forum, donde intentó continuar el espectáculo pese a sentirse mal, pero finalmente tuvo que detenerse ante la gravedad de los síntomas.

¿Qué le pasó a Rosalía durante su concierto?

La propia artista explicó que comenzó a sentirse mal desde antes de subir al escenario. Aun así, decidió continuar con el show hasta que su estado de salud se lo impidió.

"He tenido una intoxicación alimentaria bastante grave y he tratado de seguir adelante hasta el final, pero me siento extremadamente mal. He estado vomitando detrás del escenario. Estoy muy enferma y con mucho dolor".

Durante el concierto, Rosalía no pudo contener las lágrimas al dirigirse a su público y explicar que no estaba en condiciones de continuar.

"Lo siento, lo siento muchísimo. Os quiero mucho. Volveré cuando esté en mejores condiciones".

Imagen desde la ambulancia tranquiliza a fans

Horas después de la cancelación, la cantante compartió en redes sociales una imagen desde una ambulancia, donde aparece recostada, con una vía intravenosa y recibiendo suero.

En la publicación, Rosalía envió un mensaje para tranquilizar a sus seguidores:

"Me siento mejor. Muchas gracias por todo el amor y comprensión de todos los que estuvisteis allí. GRACIAS MILÁN".

En la fotografía, la intérprete levanta el pulgar, un gesto que fue interpretado como señal de que su estado de salud estaba mejorando, pese al impacto que generó verla siendo atendida por servicios de emergencia.

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Tras el incidente, la atención se centra en su agenda. Su próxima presentación está programada para el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, como parte de su gira por Europa.


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