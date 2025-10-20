Rosalía anuncia 'Lux', su esperado regreso musical

La cantante española Rosalía sorprendió a sus fans este lunes al anunciar en una de las icónicas pantallas de Times Square, en Nueva York, que su nuevo álbum, 'Lux', se lanzará el próximo 7 de noviembre.

En la enorme pantalla, Rosalía aparece vestida de blanco con un velo que cubre su cabello, recordando la vestimenta de las monjas, y con las manos ocultas dentro de su camisa.

Detrás de ella, la palabra 'Lux' se repite y, en un cartel a su lado, se muestra la fecha de estreno: Noviembre 7.

Durante la última semana, la artista ha mantenido a sus seguidores en vilo con pistas y adelantos que apuntaban a un anuncio inminente. Este será su cuarto álbum de estudio y, según ha confesado, el primero que crea “sin miedo al fracaso”.

Rosalía ha dado pistas sobre su nuevo proyecto. La semana pasada compartió una partitura titulada 'Berghain', en referencia a la famosa discoteca de música tecno en Berlín, Alemania.

Además, promocionó el álbum en la fachada del cine Callao en Madrid, mostrando un pentagrama, una imagen suya y un símbolo similar al de la paz.

Rosalía ofrecerá esta tarde un directo en su perfil de TikTok a las 20:45 hora de España, donde se esperan más detalles sobre 'Lux', su cuarto álbum de estudio y el primero desde 'Motomami' (2022), proyecto que le valió múltiples premios, incluido el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.

