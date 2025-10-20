Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T110652_291_b1b48e445f
Escena

Rosalía anuncia 'Lux', su esperado regreso musical

La cantante catalana Rosalía anunció este lunes 20 de octubre su nuevo álbum titulado “Lux”, marcando así su esperado regreso a la escena musical

  • 20
  • Octubre
    2025

La cantante española Rosalía sorprendió a sus fans este lunes al anunciar en una de las icónicas pantallas de Times Square, en Nueva York, que su nuevo álbum, 'Lux', se lanzará el próximo 7 de noviembre.

En la enorme pantalla, Rosalía aparece vestida de blanco con un velo que cubre su cabello, recordando la vestimenta de las monjas, y con las manos ocultas dentro de su camisa.

Detrás de ella, la palabra 'Lux' se repite y, en un cartel a su lado, se muestra la fecha de estreno: Noviembre 7.

Durante la última semana, la artista ha mantenido a sus seguidores en vilo con pistas y adelantos que apuntaban a un anuncio inminente. Este será su cuarto álbum de estudio y, según ha confesado, el primero que crea “sin miedo al fracaso”.

Rosalía ha dado pistas sobre su nuevo proyecto. La semana pasada compartió una partitura titulada 'Berghain', en referencia a la famosa discoteca de música tecno en Berlín, Alemania. 

Además, promocionó el álbum en la fachada del cine Callao en Madrid, mostrando un pentagrama, una imagen suya y un símbolo similar al de la paz.

Rosalía ofrecerá esta tarde un directo en su perfil de TikTok a las 20:45 hora de España, donde se esperan más detalles sobre 'Lux', su cuarto álbum de estudio y el primero desde 'Motomami' (2022), proyecto que le valió múltiples premios, incluido el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_21_T133211_334_dc957111ea
Gorillaz llevará su exhibición inmersiva House of Kong a CDMX
EH_UNA_FOTO_2025_10_21_T100913_776_55ed9ccfea
Proyectarán concierto de Juan Gabriel en el Zócalo
escena_springsteen_18a5b184ab
Este jueves llega a Monterrey la película sobre Bruce Springsteen
publicidad

Últimas Noticias

ddff3c26_5b86_4834_a25a_612af1659986_8c2bacd2df
Inicia la glosa en Congreso con protesta de decir la verdad
EH_DOS_FOTOS_2025_10_21_T133211_334_dc957111ea
Gorillaz llevará su exhibición inmersiva House of Kong a CDMX
EH_UNA_FOTO_2025_10_21_T132030_387_5e8c69fe13
'Coalición PRI-PAN debe replantearse hasta el 2027': De la Garza
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×