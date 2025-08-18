Cerrar X
Revela Rosalía que su próximo álbum será más íntimo y personal

La cantante catalana adelantó detalles de su cuarto álbum de estudio, el cual definió como el proyecto más profundo y personal que ha creado hasta ahora

En una entrevista exclusiva con la revista Elle, la cantante catalana Rosalía reveló detalles sobre lo que será su cuarto álbum de estudio, un proyecto que definió como el más personal, profundo e introspectivo de su carrera.

Tras el éxito internacional de Motomami, un disco caracterizado por su vanguardia sonora y su explosiva experimentación, la artista adelantó que esta nueva etapa representará un cambio de rumbo creativo. “Las mejores letras de mi carrera están en este disco”, aseguró, subrayando el papel central de la composición en su próxima obra.

Un proceso en soledad

Rosalía compartió que el proceso creativo lo ha llevado en su mayoría en solitario, lo que le ha permitido explorar sus emociones con mayor libertad y profundidad. “La soledad ha sido una herramienta clave para conectar conmigo misma”, explicó. 

El resultado, según describe, es un conjunto de canciones cargadas de honestidad y autenticidad, que reflejan no solo su evolución artística, sino también su transformación personal.

En el último año, la artista ha atravesado importantes cambios en su vida privada, y todo ello se verá plasmado en este nuevo material. Temas como el amor, el desamor, el crecimiento personal y la presión de la fama serán el eje de un disco que promete ofrecer una mirada sin filtros al mundo interior de Rosalía.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Aunque no hay fecha de lanzamiento confirmada, el proyecto ya genera gran expectativa. La artista se ha tomado el tiempo necesario para perfeccionar cada detalle, evitando las prisas de la industria. “No tengo prisa. El ritmo es muy rápido y el sacrificio, muy alto. La motivación para hacer música debe venir de un lugar puro”, señaló en la entrevista.

Un indicio que ha despertado especulaciones entre sus fans es el reciente registro del término “LUX”, que podría ser el título del álbum, siguiendo una estrategia similar a la utilizada con Motomami.

Además, la revista especializada Hits Daily Double informó que el álbum podría salir antes de que termine 2025, y que sería seguido por una gira mundial en 2026.


