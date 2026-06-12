Retoma Rosalía su gira y habla sobre emergencia familiar

Tras varios días de incertidumbre entre sus seguidores, la cantante española Rosalía regresó a los escenarios con un concierto en Boston, donde aprovechó para agradecer el apoyo recibido luego de suspender varias fechas de su gira por una emergencia familiar.

Durante su presentación en la ciudad estadounidense, la intérprete dirigió unas palabras al público para reconocer la comprensión mostrada por sus fans durante los días en que tuvo que alejarse de los escenarios.

Rosalía agradece el respaldo de sus seguidores

De acuerdo con videos compartidos por asistentes al concierto, la artista expresó que atravesó un momento complicado y destacó la importancia de priorizar a las personas cercanas cuando surge una situación inesperada.

"Gracias por entender que los seres queridos deben ser lo primero, cuando algo inesperado y doloroso te pasa puede ser difícil seguir adelante, pero estoy convencida de que esto merece la pena. Os agradezco que hayáis venido a mi show y os prometo que lo haré con todo el amor que tengo".

Las palabras de la cantante fueron recibidas con aplausos por parte de los asistentes, quienes celebraron su regreso a los escenarios tras la pausa obligada de la gira.

ROSALÍA habla por primera vez de su emergencia familiar y la cancelación de sus conciertos anteriores en Miami y Orlando durante su show en Boston 🇺🇸 pic.twitter.com/7y6eaAgHbt — ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) June 12, 2026

Conciertos fueron pospuestos por una emergencia familiar

La semana pasada, la empresa promotora informó que Rosalía se vio obligada a aplazar las presentaciones programadas en Miami y Orlando como parte del 'LUX Tour 2026'.

Según el comunicado difundido en redes sociales, la decisión estuvo relacionada con una emergencia familiar que impedía a la artista continuar con sus compromisos en ese momento.

Las actuaciones estaban previstas para los días 4 y 6 de junio en Miami, así como el 8 de junio en Orlando, fechas que marcaban el inicio de la etapa americana de la gira tras concluir el recorrido europeo.

ROSALÍA performing “Porcelana” during the first act of the LUX TOUR today in Boston. pic.twitter.com/s3g5Jfp5qs — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) June 12, 2026

La gira continuará por Estados Unidos y Canadá

Hasta el momento no se han anunciado las nuevas fechas para los conciertos aplazados. Mientras tanto, los seguidores afectados pueden solicitar el reembolso de sus boletos mediante los canales habilitados por la organización.

El recorrido de Rosalía continuará durante junio y julio con presentaciones en Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, Inglewood, San Diego, Oakland y Toronto, ciudades que forman parte de la etapa norteamericana del tour.

Comentarios