Sabrina Sabrok quiere cantar en 'La Mañanera' de Sheinbaum

La cantante reveló que le gustaría presentar una de sus canciones en la conferencia, luego de que El Bogueto cantara para presentar 'México Canta 2026'

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Sabrina Sabrok quiere llevar su música hasta Palacio Nacional.

La cantante y figura mediática reveló que le gustaría presentarse en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, para interpretar una de sus canciones.

Durante una entrevista con el programa Hoy y el canal de YouTube de Eden Dorantes, Sabrok explicó que su interés surgió después de ver que otros artistas han tenido espacio dentro de la conferencia matutina.

“Me gustaría ir a La Mañanera. Eso es algo que he estado diciendo, porque como vi que ya hay artistas que van, pues yo dije: ¿por qué no presentar mi canción ahí en La Mañanera, a ver si quieren?”, comentó.

La declaración ocurre después de que el reguetonero El Bogueto acudiera a Palacio Nacional el pasado 23 de julio para participar en la conferencia de Sheinbaum y promover México Canta 2026, concurso enfocado en impulsar a nuevos talentos musicales.

Durante aquella intervención, el cantante incluso interpretó un fragmento de una de sus canciones frente a la mandataria, situación que rápidamente generó comentarios en redes sociales, entre críticas y burlas por su estilo urbano y su manera de expresarse.

El Bogueto posteriormente respondió a quienes cuestionaron su participación y pidió que, antes de juzgar o criticar el trabajo de otras personas, primero dieran el ejemplo.

Más allá de la polémica, la aparición del reguetonero parece haber servido como referencia para Sabrina Sabrok, quien ahora considera que también podría tener la oportunidad de presentar su propuesta musical en uno de los espacios de mayor exposición del Gobierno de México.

Por ahora, no existe una confirmación de que Sabrok vaya a presentarse en la conferencia de prensa, pero la cantante ya dejó clara su intención de llevar su música hasta el encuentro matutino de la presidenta.