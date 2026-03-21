Keoghan se refugió del odio tras ruptura con Sabrina Carpenter

El actor irlandés Barry Keoghan confesó que llegó a ocultarse y evitar la vida pública debido a la ola de odio en redes sociales que enfrentó tras su ruptura con la cantante Sabrina Carpenter.

En una entrevista reciente en el programa “The Morning Mash Up” de SiriusXM, el protagonista de la película Saltburn habló abiertamente sobre el impacto emocional del acoso digital, especialmente por las críticas constantes hacia su apariencia física.

“Hay mucho odio en internet. Se critica mucho mi aspecto”, expresó el actor, quien admitió que la situación lo llevó a aislarse. “No tengo que esconderme porque ya lo hago… no voy a ciertos lugares por estas cosas”, agregó.

El impacto del odio en su vida

Keoghan señaló que el nivel de abuso en línea llegó a afectar incluso su carrera profesional, al punto de cuestionarse su presencia en pantalla.

“Cuando eso empieza a afectar tu arte, se convierte en un problema porque ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla”, explicó, evidenciando cómo el acoso trascendió lo personal.

El actor también manifestó preocupación por su entorno familiar, especialmente por su hijo pequeño, al considerar el impacto que estos comentarios podrían tener en el futuro.

La relación entre Keoghan y Carpenter se hizo pública a finales de 2023 y concluyó en diciembre de 2024, tras aproximadamente un año juntos. De acuerdo con reportes, la separación se dio en medio de agendas laborales exigentes, aunque también surgieron rumores de infidelidad que el actor negó de manera categórica.

Tras la ruptura, el intérprete desactivó temporalmente su cuenta de Instagram y publicó un mensaje denunciando “mentiras absolutas” y comentarios “repugnantes” sobre su persona, su apariencia y su rol como padre.

El caso generó una fuerte reacción entre seguidores de la cantante, intensificando el escrutinio público sobre el actor.

Aunque Sabrina Carpenter ha abordado el tema con cautela en entrevistas posteriores, ha reconocido la intensidad de la lealtad de sus seguidores, sin asumir responsabilidad directa por los ataques.

Por su parte, Keoghan aseguró que, pese a haberse alejado parcialmente de internet, mantiene curiosidad por la percepción pública de su trabajo, lo que en ocasiones lo expone nuevamente a comentarios negativos.

Comentarios