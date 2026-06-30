Sandra Echeverría retoma su faceta musical con tema ranchero

La actriz lanzó 'Con esta me despido', una canción de regional mexicano que escribió y dedica a mujeres que buscan priorizarse y salir adelante

Sandra Echeverría no quita el dedo del renglón y quiere continuar demostrando que, además de ser buena actriz, no canta mal las rancheras.

Por ello, tras un tiempo enfocada en la actuación y en su familia, retoma su carrera como cantante, con el lanzamiento de la canción "Con esta me despido", del género regional mexicano.

“Estoy muy contenta. Llevaba ya mucho tiempo con las ganas de sacar nueva música. Llevo tiempo trabajando ya con un gran productor al que le llaman ‘Willy Wonka’, que es maravilloso. Y por una cosa u otra no se había logrado que sacara nueva música. Estaba con filmaciones y luego hubo cambio de disquera, un equipo nuevo, y al fin se ha dado”, dijo.

En el tema también participó como autora, pues fue compuesta por ella, por su amiga Ángela Dávalos y por Efraín Ardila.

“Es una canción para todas las mujeres que no están como al 100% contentas o en donde a lo mejor sienten un abuso de parte de la persona con la que están, o en donde simplemente sienten que no se están dando la prioridad, y si no te estás dando la prioridad, no te estás eligiendo a ti. Y eso es superimportante”, expresó.

Tal como en sus canciones anteriores, una vez más le apuesta al regional mexicano, pues además de ser uno de sus géneros musicales favoritos, considera que le va muy bien.

“Empecé cantando ranchero cuando tenía 9 años. Tengo muy claro que es el género que más me acomoda, que mejor se me da también para componer. Entonces no he querido ser como de ‘dulce, chile y manteca’. He querido, como siempre, quedarme en ese género, defenderlo hasta la muerte, porque aparte siento que es parte de nuestra identidad, que es parte de mis raíces.