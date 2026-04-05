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Escena

Avanza caso de fraude millonario de Sandra Echeverría

La actriz explicó que el caso sigue en desarrollo y que existen más implicados, lo que mantiene abierta la investigación

  • 05
  • Abril
    2026

La actriz Sandra Echeverría dio a conocer nuevos avances en el caso de fraude del que fue víctima, asegurando que ya hay dos personas vinculadas a proceso.

De acuerdo con sus declaraciones, estas personas formarían parte de la red relacionada con la empresa señalada, mientras que la presunta líder del fraude continúa prófuga de la justicia, con múltiples órdenes de arresto en su contra.

Sandra Echeverría asegura que existen más involucrados en fraude

La actriz explicó que este caso sigue en desarrollo y que existen más implicados, lo que mantiene abierta la investigación en torno a este presunto fraude millonario.

En medio de la polémica, también aclaró los rumores que señalaban al actor Jorge Losa como parte del caso, desmintiendo completamente cualquier vínculo.

Echeverría fue contundente al asegurar que todo se trata de “un chisme” y que el actor no tiene nada que ver con la empresa involucrada, buscando así frenar la desinformación alrededor del caso. 


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