Asegura MC que es el PRI y PAN quienes buscan bloquear candidatas

Sandra Pámanes aseguró mediante un comunicado que, tanto la bancada tricolor como la panista solo buscan bloquear las candidaturas de las mujeres

  18
  Septiembre
    2025

Luego de que el PRI y el PAN presentaran una iniciativa para aplicar la ley antinepotismo en el 2027, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Sandra Pámanes, aseguró que solo buscan bloquear las candidaturas de las mujeres. 

A través de un comunicado, la legisladora indicó que aún faltan dos años para las elecciones y tanto el PRI como el PAN, a través de estas reformas, dicen buscar que no haya nepotismo en las próximas elecciones; sin embargo, hay hijos y familiares de exfuncionarios en gobiernos como Apodaca, Agualeguas y General Bravo. 

“Hay que dejar bien claro que quienes tenían verdaderamente un interés en bloquear candidaturas no eran MC ni tampoco, como se mencionaba, una iniciativa del gobernador (Samuel García), sino que más bien proviene del PRI y PAN".

“Veo gran incongruencia en lo que se presenta, una gran hipocresía también por parte de los partidos políticos que la presentan y sobre todo que no estamos viendo por el beneficio de la ciudadanía y que sí tiene una clara dedicatoria a lo que ellos están buscando”, dijo Pámanes. 

Agregó que la reforma electoral de la prohibición del nepotismo electoral aplicará en Nuevo León hasta 2030, ya que así fue establecido de manera federal. 

“El PRIAN puede presentar la iniciativa con la dedicatoria que quiera, puede ser todo lo incongruente que quiera ser porque ellos protegen el nepotismo en sus propios municipios como lo son Apodaca, General Bravo, Agualeguas".

“Sin embargo, hay un rango constitucional y una reforma aprobada a nivel federal en donde se establece que la no reelección y la prohibición del nepotismo entrarán en vigor en el 2030”, agregó.


