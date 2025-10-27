Sandra Itzel, la segunda eliminada de La Granja VIP

La actriz y cantante Sandra Itzel se convirtió en la segunda eliminada del reality show La Granja VIP, tras obtener la menor cantidad de votos del público durante la primera gala de eliminación.

El anuncio fue hecho por Adal Ramones, conductor principal del programa que se transmite por Televisión Azteca y plataformas de streaming como Disney Plus y YouTube. La salida de Itzel se produjo después de una semana de tensiones dentro del reality, donde convivía con 14 famosos.

Durante la ceremonia, Itzel se enfrentó a Alfredo Adame y Eleazar Gómez, quienes también estaban nominados. Adame fue el primero en asegurar su permanencia, dejando a Itzel y Gómez en la votación final, que concluyó con la eliminación de la actriz.

Tras abandonar la competencia, Sandra Itzel se mostró tranquila y agradecida.

“Me siento llena, me siento en paz. Sé que mi ejército de mariposas hizo lo que pudo. Este proyecto fue complicado, sobre todo por las máscaras que muchos traen allá adentro”, expresó la cantante.

La exconcursante reveló que ya esperaba su salida y señaló que dentro del programa “querían ver el mundo arder”. Además, reflexionó sobre su paso por el reality.

“La Granja me dejó mucho aprendizaje. Soy una persona confiada, y una vez más la vida me dice: ‘no lo seas’”.

La eliminación de Itzel rompe el equilibrio entre los grupos dentro del programa, en especial el llamado grupo de los 7, del que también formaba parte Eleazar Gómez.

