Escena

Sandra Echeverría denuncia fraude por falsa inversión

La actriz mexicana acusó a la firma Metaxchange de retener recursos por más de 18 meses y pidió justicia tras el presunto fraude

Sandra Echeverría compartió un video en sus redes sociales en el que dijo que desafortunadamente fue víctima de un fraude, al igual que miles de personas, por una inversión que supuestamente daba grandes rendimientos.

En el mensaje que compartió, expuso de forma pública a la empresa “Metaxchange”, la misma que lleva más de 18 meses sin pagar y ha retenido el dinero que las personas que confiaron en ella le entregaron.

La actriz ha recibido muchas palabras de apoyo por parte de sus colegas como Cynthia Urias, Monica Huarte, Arath De La Torre, Ferdinando Valencia, Ivan Amozurrutia, entre otros.

Por su parte, su esposo, el actor Leonardo de Lozanne, también compartió el video de Sandra. Ambos buscan justicia ante el caso, el mismo que desafortunadamente se suma a una lista innumerable de fraudes que ocurren en el país.

¿Quién es Sandra Echeverría?

Es una de las actrices mexicanas más reconocidas en el mundo de la actuación. Destacó por haber debutado en la telenovela “Súbete a mi moto” de TV Azteca en 2002, en donde compartió pantalla al lado de actores como Mark Tacher, Vanessa Acosta, Misael Browarnik Beiguel, Jorge Luis Pila y Bárbara Mori. Ha debutado también en la música, pues cuenta con canciones como “¿Por qué te vas?" junto a Nabález, en donde ha dejado claro el gran talento musical que tiene.


