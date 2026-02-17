Podcast
Escena

'Scooby-Doo': Mckenna Grace consigue el papel de Daphne

La actriz Mckenna Grace se integrará a la nueva serie de acción real de Scooby-Doo en Netflix, donde dará vida a una joven Daphne Blake

  • 17
  • Febrero
    2026

La actriz Mckenna Grace se integrará a la nueva serie de acción real de Scooby-Doo en Netflix, donde dará vida a una joven Daphne Blake, según revelaron fuentes a Variety.

La producción constará de ocho episodios y presentará una versión moderna del clásico animado, enfocándose en el origen de Mystery Inc. y en cómo sus integrantes se conocieron.

Según la sinopsis oficial, durante su último verano en el campamento, las viejas amigas Shaggy y Daphne se ven envueltas en un misterio relacionado con un cachorro de gran danés que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural.

Junto a Velma y el nuevo y enigmático Freddy, deberán resolver el caso que amenaza con revelar sus secretos.

Un regreso al personaje

Grace ya había interpretado anteriormente a Daphne en su versión joven al prestar su voz en la película animada Scoob! (2020).

Estaba previsto que repitiera el papel en la precuela Scoob! Holiday Haunt, pero el proyecto fue cancelado por Warner Bros. Discovery.

La actriz ha construido una sólida carrera en cine y televisión. Fue nominada al Emmy en 2021 por su participación en The Handmaid's Tale y ha destacado en títulos como Ghostbusters: Afterlife, The Haunting of Hill House y Gifted.

La serie será escrita y producida por Josh Appelbaum y Scott Rosenberg bajo el sello Midnight Radio. También fungirán como productores ejecutivos André Nemec y Jeff Pinkner.

Por parte de Berlanti Productions, participarán como productores ejecutivos Greg Berlanti, Sarah Schechter y Leigh London Redman, en asociación con Warner Bros. Television, estudio que posee los derechos de los personajes creados por Hanna-Barbera.

Nueva visión para una franquicia clásica

No será la primera adaptación live action de la franquicia. La película Scooby-Doo fue un éxito en taquilla y tuvo una secuela en 2004. Sin embargo, esta nueva versión busca un enfoque más centrado en los personajes y con matices más oscuros, sin perder el tono juvenil y de misterio que caracteriza a la saga.

La elección de Grace ha sido bien recibida por los seguidores, quienes destacan su experiencia en proyectos de género y su capacidad para aportar profundidad a personajes tradicionalmente subestimados como Daphne.

Se espera que en las próximas semanas se anuncie el elenco que interpretará a Shaggy, Velma y Freddy, completando así la nueva encarnación de Mystery Inc. en la plataforma de streaming.


