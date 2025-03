Netflix prepara una serie live action de 'Scooby-Doo'

La plataforma de streaming Netflix anunció este miércoles que se está preparando una serie en live action de la famosa pandilla de la "máquina del misterio".

"En esta versión moderna, los viejos amigos Shaggy y Daphne se unen en un campamento de verano con la científica Velma y el peculiar pero atractivo Fred para resolver el misterio de un cachorro de gran danés perdido y solitario, que podría haber presenciado un asesinato sobrenatural", informó la plataforma de streaming en una publicación en X.

A Scooby-Doo live-action series is coming to Netflix!



In this modern reimagining, old friends Shaggy and Daphne team up at summer camp with scientific townie Velma and the strange but handsome Fred to solve the mystery of a lonely lost Great Dane puppy — who may have witnessed a… pic.twitter.com/Qiy7E7c7pM