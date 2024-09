Selena Gomez revela problemas de infertilidad

Selena Gomez reveló en una entrevista que debido a problemas de salud no puede tener hijos.

"Nunca he dicho esto antes, pero lamentablemente no puedo tener a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían en peligro mi vida y la del bebé. Eso fue algo por lo que tuve que lamentarme durante un tiempo", dijo,

Sin embargo, la actriz y cantante no pierde las esperanzas de convertirse en mamá, con métodos alternativos como la adopción o un vientre de alquiler.

"Este viaje (para ser madre) no es necesariamente como lo imaginé. Yo pensaba que sucedería como le sucede a todo el mundo. Pero ahora estoy en en paz con eso", reconoció.

En el 2013 reveló que le diagnosticaron lupus y que en 2017 recibió un transplante de riñón.

"Me siento muy agradecida por las otras alternativas que hay para las personas que se mueren por ser madres. Yo soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero será un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío, será mi bebé", expresó.

Comentarios