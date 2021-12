Serie mexicana ´Maya y Los Tres´ va por siete Premios Annie

El creador de la miniserie Jorge R. Gutiérrez compite por el premio de Mejor Dirección

La miniserie mexicana creada por Jorge R. Gutiérrez y producida por Tangent Animation para Netflix, "Maya y Los Tres", consiguió siete nominaciones en los Premios Annie 2022, los cuales reconocen a lo mejor de la animación mundial.

"Maya y Los Tres" compite en las categorías de Mejores Efectos Visuales, Mejor Producción de TV para Niños, Mejor Diseño de Personajes, Mejor Música, Mejor Diseño de Producción, Mejor Escritura y Mejor Dirección.

En esta edición de los Premios Annie, la plataforma de streaming Netflix acumuló 52 nominaciones, mientras que Disney sólo recibió 29 menciones ("Raya y el Último Dragón" y "Encanto" obtuvieron 10 y nueve, respectivamente).

"The Mitchells vs. the Machines", de Sony y Netflix tiene ocho nominaciones al igual que "Luca" de Pixar, mientras que "Sing 2" sólo obtuvo una en la categoría de Mejor Película.

Por otra parte, "Arcane", "Bob´s Burgers", "Love, Death + Robots", "Star Wars: Visions" y "Tuca & Bertie" están nominados en la categoría de Mejor TV/Medios Público General, mientras que en la categoría de Mejor TV/Medios Niños compiten "Amphibia", "Carmen Sandiego", "Dug Days", "Maya y Los Tres" y "We the People".