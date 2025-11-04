Cerrar X
Escena

'Shakira, la artista latina más taquillera': Billboard

La revista musical la reconoció con el premio 'Global Touring Icon' por ser la artista latina con más boletos vendidos en la historia

  • 04
  • Noviembre
    2025

Shakira es un fenómeno global, eso lo sabemos todos, pero ahora Billboard la reconoció como la mujer más taquillera de la historia.

A poco más de un mes de que concluya su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, la cantante colombiana se ha convertido en la artista latina con más boletos vendidos en la historia. Por este logro, la revista musical la reconoció con el premio “Global Touring Icon”.

Hasta el momento, los 64 de los 82 conciertos previstos en "Las Mujeres Ya No Lloran" recaudaron más de $327,4 millones de dólares y vendieron más de $2,5 millones de boletos, lo que establece un nuevo récord como la gira latina más taquillera de la historia realizada por una mujer.

Estas cifras incluyen las 12 presentaciones que realizó la nacida en Barranquilla en la Ciudad de México, lo que es hasta la fecha el mayor número de shows consecutivos que cualquier gira ha ofrecido en la capital.

En total se vendieron 65,000 boletos por noche para un total de 780,000 asistentes en las 12 noches.

La gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' fue lanzada originalmente en abril de 2024, en apoyo a su álbum del mismo nombre que alcanzó el puesto número 1 en las listas Billboard Top Latin Albums y Latin Pop Albums, y concluirá en diciembre en Florida, Estados Unidos.


