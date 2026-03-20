Cerrará Shakira gira mundial con experiencia inmersiva en Madrid

Shakira cerrará su gira mundial en España con un formato sin precedentes, al transformar Madrid en una “ciudad paralela” donde la música y diversas expresiones culturales se reunirán durante tres noches consecutivas en septiembre.

¿Cuándo será el cierre de la gira de Shakira en Madrid?

El final del ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre, fechas en las que la cantante colombiana ofrecerá una experiencia extendida más allá del formato tradicional de concierto.

De acuerdo con la promotora, el evento se realizará en un recinto utilizado habitualmente para festivales como Mad Cool, donde se instalará el llamado “estadio Shakira”, cuyo aforo será revelado en los próximos días.

¿Cómo será la “ciudad paralela” de Shakira?

El concepto busca crear un entorno inmersivo que incluirá conciertos, exposiciones, talleres, cine, gastronomía y literatura, todo supervisado por la propia artista. La intención es convertir el evento en un punto de encuentro cultural que destaque a Madrid como un escenario global.

Además de los espectáculos musicales, el espacio integrará actividades que fomenten la convivencia entre distintas disciplinas artísticas, ampliando el alcance de la gira hacia una experiencia más completa.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

Las entradas estarán disponibles a partir del 27 de marzo en plataformas oficiales, aunque previamente se habilitarán tres etapas de preventa para distintos usuarios registrados.

¿Qué récords ha logrado la gira de Shakira?

La gira se ha consolidado como una de las más exitosas en la historia reciente de la música en vivo. Entre sus hitos destaca el concierto masivo en el Zócalo de Ciudad de México, donde reunió a más de 400,000 personas en un evento gratuito.

También se ha convertido en la gira más taquillera de un artista hispano, con 800,000 boletos vendidos solo en sus presentaciones en la capital mexicana.

¿Qué sigue antes del cierre en España?

Previo a su llegada a Madrid, Shakira regresará a América para presentarse el 2 de mayo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde buscará sumar otro evento multitudinario a su trayectoria.

Con este recorrido, la artista culminará una gira que no solo ha marcado cifras récord, sino que ahora apuesta por redefinir el concepto de espectáculo en vivo con una propuesta que integra música, cultura y comunidad.

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